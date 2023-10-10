Первый самолет с боеприпасами США приземлился в Израиле
Киев • УНН
Киев. 11 октября. УНН. Первый транспортный самолет с американскими боеприпасами приземлился на авиабазе Неватым на юге Израиля, сообщает армия Израиля, передает УНН.
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ЦАХАЛ говорит, что боеприпасы предназначены «для нанесения значительных ударов и подготовки к дополнительным сценариям».
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«Мы благодарны за американскую поддержку и помощь Армии обороны Израиля в этот сложный период», — заявили в ЦАХАЛе.
«Наши общие враги знают, что сотрудничество между армиями сильнее, чем когда-либо, и является ключевой частью обеспечения региональной безопасности и стабильности», — добавляет ЦАХАЛ.
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Дополнение
На рассвете 7 октября Израиль подвергся массированной атаке, включая ракетные удары с территории Сектора Газа. Боевики проникли на юг страны. После чего ЦАХАЛ нанес серию воздушных ударов по группировке ХАМАС. А также по Ливану после того, как по территории Израиля были выпущены снаряды. 10 октября в ЦАХАЛе заявили, что израильские военные восстановили контроль над границей с Газой.