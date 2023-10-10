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Первый самолет с боеприпасами США приземлился в Израиле

Первый самолет с боеприпасами США приземлился в Израиле

Киев • УНН

 • 529359 просмотра

Киев. 11 октября. УНН. Первый транспортный самолет с американскими боеприпасами приземлился на авиабазе Неватым на юге Израиля, сообщает армия Израиля, передает УНН.

Детали

ЦАХАЛ говорит, что боеприпасы предназначены «для нанесения значительных ударов и подготовки к дополнительным сценариям».

Цитата

«Мы благодарны за американскую поддержку и помощь Армии обороны Израиля в этот сложный период», — заявили в ЦАХАЛе.

«Наши общие враги знают, что сотрудничество между армиями сильнее, чем когда-либо, и является ключевой частью обеспечения региональной безопасности и стабильности», — добавляет ЦАХАЛ.

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Дополнение

На рассвете 7 октября Израиль подвергся массированной атаке, включая ракетные удары с территории Сектора Газа. Боевики проникли на юг страны. После чего ЦАХАЛ нанес серию воздушных ударов по группировке ХАМАС. А также по Ливану после того, как по территории Израиля были выпущены снаряды. 10 октября в ЦАХАЛе заявили, что израильские военные восстановили контроль над границей с Газой.

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