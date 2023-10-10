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Ізраїль переходить до повного наступу: що відомо

Ізраїль переходить до повного наступу: що відомо

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Ізраїль переходить до «повного наступу» на Сектор Газа, оскільки спорадичні сутички з терористами ХАМАС на півдні країни тривають уже четвертий день. Про це пише Times of Israel з посиланням на міністра оборони Ізраїдю Йоав Галлант, передає УНН.

Цитата

«Я зняв усі обмеження, ми (відновили) контроль над територією, і ми переходимо до повного наступу», — цитує ЗМІ слова Галланта.

Додамо

«У вас буде можливість змінити реальність тут. Ви бачили ціну, і ви побачите зміни. ХАМАС хотів змін у Газі, він зміниться на 180 градусів від того, що він думав», – каже Галлант.

«Вони пошкодують про цей момент, Газа ніколи не повернеться до того, що було», — продовжив міністр оборони Ізраїлю.

«Хто б не прийшов обезголовлювати, вбивати жінок, тих, хто пережив Голокост — ми знищимо його всіма силами і без компромісів», — додав Галлант.

Доповнення

На світанку 7 жовтня Ізраїль зазнав масованої атаки включно з ракетними ударами з території сектора Гази. Бойовики проникли на південь країни. Після чого ЦАХАЛ завдав серію повітряних ударів по угрупованню ХАМАС. А також по Лівану після того, як по території Ізраїлю були випущені снаряди. 10 жовтня у ЦАХАЛ заявили, що ізраїльські військові відновили контроль над кордоном з Газою.

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