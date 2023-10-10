Израиль переходит к полному наступлению: что известно
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. Израиль переходит к «полному наступлению» на Сектор Газа, поскольку спорадические столкновения с террористами ХАМАЗ на юге страны продолжаются уже четвертый день. Об этом пишет Times of Israel со ссылкой на министра обороны Израиля Йоав Галант, передает УНН.
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«Я снял все ограничения, мы (восстановили) контроль над территорией, и мы переходим к полному наступлению», — цитирует СМИ слова Галланта.
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«У вас будет возможность изменить реальность здесь. Вы видели цену, и вы увидите изменения. ХАМАС хотел перемен в Газе, он изменится на 180 градусов от того, что он думал», – говорит Галлант.
«Они пожалеют об этом моменте, Газа никогда не вернется к тому, что было», — продолжил министр обороны Израиля.
«Кто бы ни пришел обезглавливать, убивать женщин, переживших Холокост — мы уничтожим его всеми силами и без компромиссов», — добавил Галлант.
Дополнение
На рассвете 7 октября Израиль подвергся массированной атаке включая ракетные удары с территории Сектора Газа. Боевики проникли на юг страны. После чего ЦАХАЛ нанес серию воздушных ударов по группировке ХАМАС. А также по Ливану после того, как по территории Израиля были выпущены снаряды. 10 октября в ЦАХАЛе заявили, что израильские военные восстановили контроль над границей с Газой.