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Зеленский созвонился с Шольцом: подняли вопрос Patriot и IRIS-T и переговоров по "Формуле мира" в Мальте

Киев • УНН

 • 237811 просмотра

КИЕВ. 20 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в пятницу, что провел переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцом, во время которых стороны обсудили ситуацию на фронте, военную помощь, следующий раунд переговоров по "Формуле мира" в Мальте, передает УНН.

Зеленский созвонился с Шольцом: подняли вопрос Patriot и IRIS-T и переговоров по "Формуле мира" в Мальте

Цитата

"Я провёл переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем и поблагодарил его за поддержку Германии. Наши договоренности в Гранаде успешно реализуются. Я особенно благодарен за последний большой пакет военной помощи, который включает системы Patriot и IRIS-T, а также боеприпасы к ним", - написал Зеленский в соцсетях.

Как отметил Президент, он проинформировал федерального канцлера о "текущей ситуации на фронте, в частности о неудачных попытках наступления россии и катастрофических потерях под Авдеевкой".

"Мы также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и согласились с важностью предотвращения дальнейшей эскалации насилия и расширения конфликта. Я благодарен Германии за то, что она держит Украину в центре внимания, даже когда развивается ситуация на Ближнем Востоке", - указал Зеленский.

"Мы уделили особое внимание следующему раунду переговоров по "Формуле мира" в Мальте, а также конференции по восстановлению Украины, которая состоится в ноябре Германии. Я верю, что это будет успех", - подчеркнул Глава государства.

Напомним

19 октября Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Генеральным секретарем ООН Антониу Гуттеришем, стороны обсудили привлечение ООН к переговорам, которые были начаты в Джидде, помощь с сохранением поддержки стран Глобального Юга.

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