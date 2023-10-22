"Це країна, яка завжди переслідує питання встановлення миру": у МЗС розповіли, чому саме Мальту обрано для переговорів щодо війни в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Заступник міністра закордонних справ Микола Точицький заявив, що Мальту обрано для проведення обговорення української Формули миру за активне переслідування питання встановлення миру на основі міжнародного права. Про це він заявив в ефірі телемарафону, пише УНН.
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«Це одна із країн, яка традиційно, бере активну участь у роботі Формули миру президента Зеленського, яка зголосилася надати майданчик для того, щоб відбулося третє засідання на рівні національних керівників. Було очевидно, що це країна, яка переслідує завжди питання встановлення миру на основі міжнародного права, всі 10 пунктів президента Зеленського базуються на основі міжнародного права» - заявив він.
Точицький також підкреслив, що ця Формула миру не лише для України, взагалі для встановлення принципів міжнародного права для всієї світової спільноти.
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