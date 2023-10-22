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"Это страна, которая всегда преследует вопрос установления мира": в МИД рассказали, почему именно Мальта выбрана для переговоров по войне в Украине

Киев • УНН

 • 795477 просмотра

КИЕВ. 22 октября. УНН. Заместитель министра иностранных дел Николай Точицкий заявил, что Мальта выбрана для проведения обсуждения украинской Формулы мира за активное преследование вопроса установления мира на основе международного права. Об этом он заявил в эфире телемарафона, пишет УНН.

"Это страна, которая всегда преследует вопрос установления мира": в МИД рассказали, почему именно Мальта выбрана для переговоров по войне в Украине

Цитата

«Это одна из стран, которая традиционно активно участвует в работе Формулы мира президента Зеленского, которая согласилась предоставить площадку для того, чтобы состоялось третье заседание на уровне национальных руководителей. Было очевидно, что это страна, которая преследует всегда вопрос установления мира на основе международного права, все 10 пунктов президента Зеленского базируются на основе международного права» - заявил он.

Точицкий также подчеркнул, что эта Формула мира не только для Украины, вообще для установления принципов международного права для всего мирового сообщества.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На Мальте в конце октября соберутся лидеры стран глобального Юга чтобы обсудить украинскую формулу мира

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