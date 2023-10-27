"Маю оптимістичні очікування" - Єрмак про зустріч щодо Формули миру на Мальті
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив, що має позитивні сподівання в контексті третьої зустрічі щодо реалізації Української формули миру на рівні радників із національної безпеки та зовнішньої політики, який відбудеться на Мальті 28-29 жовтня, повідомили в Офісі Президента, передає УНН.
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«Я маю оптимістичні очікування від цієї зустрічі, тому що ця зустріч є дуже конкретною. Ми будемо говорити про результати роботи вже абсолютно конкретних 5 робочих груп, які були створені на базі 5 пунктів Формули миру Президента Зеленського. Ми будемо говорити вже про результати. Ці робочі групи об’єднують не тільки посадовців українських, а, безумовно, і представників різних країн, включаючи країни не тільки європейського континенту, а і країни Латинської Америки, і Азії, і Африки. І тому дуже важливі ці конкретні напрацювання, конкретні кроки і конкретні події і документи, які, ми вважаємо, стануть безпосередніми кроками щодо не тільки припинення війни, повернення справедливого миру на нашу землю, повернення наших територій, наших людей, включно з нашими полоненими, нашими депортованими дітьми, а також і подолання криз, які були створені в результаті цієї війни», - заявив керівник Офісу Президента.
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Він також наголосив, що на зустрічі очікують представників від 60 країн. Також, на думку Єрмака, зустріч на Мальті стане потужним сигналом підтвердження єдності країн-партнерів у підтримці України.
«Після першого саміту на рівні лідерів ми передбачаємо, що терміново проводитимуться саміти, конференції, які будуть тематичними щодо кожного з пунктів. Сьогодні вже є напрацювання робочих груп, тому ці саміти повинні закінчуватися конкретними рішеннями», – сказав керівник Офісу Президента.
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