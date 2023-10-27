"Имею оптимистичные ожидания" - Ермак о встрече по Формуле мира на Мальте

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«Я имею оптимистичные ожидания от этой встречи, потому что эта встреча является очень конкретной. Мы будем говорить о результатах работы уже абсолютно конкретных 5 рабочих групп, которые были созданы на базе 5 пунктов Формулы мира Президента Зеленского. Мы будем говорить уже о результатах. Эти рабочие группы объединяют не только чиновников украинских, а, безусловно, и представителей разных стран, включая страны не только европейского континента, а и страны Латинской Америки, и Азии, и Африки. И поэтому очень важны эти конкретные наработки, конкретные шаги и конкретные события и документы, которые, мы считаем, станут непосредственными шагами по не только прекращению войны, возвращению справедливого мира на нашу землю, возвращению наших территорий, наших людей, включая наших пленных, наших депортированных детей, а также и преодолению кризисов, которые были созданы в результате этой войны», - заявил руководитель Офиса Президента.

Детали

Он также отметил, что на встрече ожидают представителей от 60 стран. Также, по мнению Ермака, встреча на Мальте станет мощным сигналом подтверждения единства стран-партнеров в поддержке Украины.

«После первого саммита на уровне лидеров мы предполагаем, что срочно будут проводиться саммиты, конференции, которые будут тематическими по каждому из пунктов. Сегодня уже есть наработки рабочих групп, поэтому эти саммиты должны заканчиваться конкретными решениями», – сказал руководитель Офиса Президента.

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