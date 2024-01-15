Зеленський прибув до Швейцарії для участі у форумі в Давосі
Київ • УНН
Президент України Зеленський перебуває у Швейцарії для переговорів та участі у Давоському форумі, де обговорюватиметься українська Формула миру.
Президент України Володимир Зеленський прибув до Швейцарії. Там він, зокрема, візьме участь у форумі в Давосі, на якому обговорюватиметься українська Формула миру, повідомляє УНН.
Прибув до Швейцарії з робочим візитом. Зустрінуся з лідерами країни та візьму участь у Давоському форумі
У Берні Президент проведе переговори з головами обох палат парламенту, керівниками партій і фракцій та головою Швейцарії Віолою Амхерд.
Подякую за принципову підтримку суверенітету й територіальної цілісності України. Вірю, що участь Швейцарії у Формулі миру та її відповідний досвід допоможуть наблизити справедливий мир на основі нашого бачення
Також Зеленський повідомив, що говоритиме про повернення викрадених дітей, санкції та пошук механізмів для використання заморожених російських активів, співпрацю щодо гуманітарного розмінування, фінансової підтримки та відбудови України.
"У Давосі проведу важливі двосторонні зустрічі з представниками ЄС і НАТО, щоб підтримати динаміку нашої євроатлантичної інтеграції, а також із лідерами держав та великих бізнесів, щоб посилити оборонну та економічну стійкість України", - заявив Президент.
Доповнення
Зеленський вже зустрівся з міністром закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассісом. Про це голова МЗС повідомив у соцмережі X.
У Давосі розглянули п’ять пунктів Формули миру та провели дві спеціальні сесії14.01.24, 23:20 • 38341 перегляд