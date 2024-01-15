Не повторювати помилок минулого: у Мін'юсті розповіли, яким має бути договір про мир з рф

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Київ • УНН

 • 57371 перегляди

Міністр юстиції України Денис Малюська наполягає на тому, що угода, яка означатиме завершення війни України з росією, має бути підписана за участю інших країн-гарантів.

Міністр юстиції України Денис Малюська наполягає, що договір про завершення війни України з рф повинен бути багатостороннім, тобто підписаний країнами-гарантами. Про це Малюська заявив у Давосі під час четвертої зустрічі радників з питань національної безпеки, передає УНН.

Деталі 

Зазначається, що міністр юстиції виступив з доповіддю щодо 10-го пункту "Підтвердження закінчення війни" Формули миру президента України Володимира Зеленського.

За словами Малюськи, Україна вже неодноразово намагалась домовитися з росією про взаємні відносини та оформити відповідний міжнародний договір.

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Для нас це не вперше — це стосується як договору про спільний кордон, так і "великого" договору про дружбу та співробітництво, і Будапештського меморандуму, і Мінських домовленостей, і навіть Переяславських статей 1659 року

- заявив міністр юстиції.

Він впевнений, що Україна не може повторювати колишніх помилок, тому Київ потребує нового мирного договору, який буде підписаний разом з країнами партнерами.  

Договір, яким буде підтверджено закінчення війни, має базуватися на Формулі миру, бути багатостороннім, тобто підписаним не лише Україною та рф, а й країнами-гарантами, бути комплексним та врегульовувати усі сфери, на які вплинула війна. Умови договору повинні бути чіткими та мати юридично зобов’язальний характер, а сам договір — ратифікований парламентами країн, які його підпишуть

- резюмував Денис Малюська.

Доповнення 

У міністерстві юстиції нагадали, що протягом минулої зустрічі  щодо реалізації 10-го пункту Формули миру про підтвердження закінчення війни, було розпочато обговорення реалізації вказаного пункту за участі представників дипломатичного корпусу.

Тоді до заходу долучилися 86 учасників: представники 83 іноземних держав і трьох міжнародних організацій.

Нагадаємо

У Давосі радники з питань національної безпеки розглянули другу п’ятірку пунктів Української формули миру.

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Володимир Омельченко

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