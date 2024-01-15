Не повторять ошибок прошлого: в Минюсте рассказали, каким должен быть договор о мире с рф
Министр юстиции Украины Денис Малюська настаивает на том, что соглашение, которое будет означать завершение войны Украины с россией, должно быть подписано с участием других стран-гарантов.
Рада завтра не планирует рассматривать вопрос отзыва Безуглой с должности замглавы оборонного комитета - нардеп
Верховная Рада завтра вероятно не будет рассматривать вопрос об отзыве Марьяны Безуглой с должности заместителя председателя Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.
"Добробонуси" объединили клиентов WOG и партнеров, чтобы поддержать детей погибших защитников
Сеть АЗК WOG, сообщество PRIDE и благотворительный фонд "Соборна Україна" собирают средства в поддержку детей погибших защитников в рамках проекта "Добробонуси".
лавров созвонился с главой МИД Ирана: обсудили новый "большой" договор о сотрудничестве
Министры иностранных дел россии и Ирана сергей лавров и Хосейн Амир-Абдоллахиан обсудили подготовку нового двустороннего соглашения. Также они осудили удары США и Великобритании по хуситам в Йемене.
Вымогал у военного взятку за справку: в Винницкой области задержали чиновника медицинской службы
Чиновника поймали на получении взятки в размере 2500 долларов США за выдачу справки о частичной пригодности к военной службе.
Военный эксперт рассказал, какие задачи выполняли и как работали сбитые ВСУ вражеские самолеты А-50 и Ил-22
Военный эксперт Михаил Жирохов отметил, что поражение А-50 и Ил-22 - это значительная потеря для россии, поскольку это дорогие самолеты позднего советского периода.
Спасатели предупредили о поднятии уровней воды на Черниговщине
Повышение уровня воды в Черниговской области создает потенциальную угрозу подтопления. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям отслеживает ситуацию, поскольку некоторые дороги переполнены водой, и оказывает помощь местному населению.
Вражеский фрегат "адмирал макаров" находится на боевом дежурстве - Гуменюк
Фрегат "адмирал макаров", вооруженный восемью ракетами "калибр", находится на боевом дежурстве. Также фиксируется нетипичное для данного времени развертывание 12 вражеских кораблей в Азовском и Черном морях.
Microsoft обогнала Apple как крупнейшая в мире компания по рыночной капитализации
Компания Microsoft стала крупнейшей в мире компанией по рыночной капитализации, обогнав Apple, во многом благодаря своему акценту на генеративном искусственном интеллекте. Рост Microsoft, рыночная капитализация которой составляет 2,887 триллиона долларов, контрастирует с проблемами Apple на ключевых рынках и падением спроса на iPhone.
россияне планируют провести мобилизацию на территории оккупированной Херсонщины, в том числе и среди подростков
россияне планируют провести массовую мобилизацию, в том числе подростков, на оккупированной территории Херсонской области до 15 апреля.