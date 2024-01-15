Не повторять ошибок прошлого: в Минюсте рассказали, каким должен быть договор о мире с рф

Министр юстиции Украины Денис Малюська настаивает, что договор о завершении войны Украины с рф должен быть многосторонним, то есть подписан странами-гарантами. Об этом Малюська заявил в Давосе во время четвертой встречи советников по вопросам национальной безопасности, передает УНН.

Детали

Отмечается, что министр юстиции выступил с докладом относительно 10-го пункта "Подтверждение окончания войны" Формулы мира президента Украины Владимира Зеленского.

По словам Малюськи, Украина уже неоднократно пыталась договориться с россией о взаимных отношениях и оформить соответствующий международный договор.

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Для нас это не впервые - это касается как договора о совместной границе, так и "большого" договора о дружбе и сотрудничестве, и Будапештского меморандума, и Минских договоренностей, и даже Переяславских статей 1659 года - заявил министр юстиции.

Он уверен, что Украина не может повторять прежних ошибок, поэтому Киев нуждается в новом мирном договоре, который будет подписан вместе со странами партнерами.

Договор, которым будет подтверждено окончание войны, должен базироваться на Формуле мира, быть многосторонним, то есть подписанным не только Украиной и рф, но и странами-гарантами, быть комплексным и регулировать все сферы, на которые повлияла война. Условия договора должны быть четкими и иметь юридически обязывающий характер, а сам договор - ратифицирован парламентами стран, которые его подпишут - резюмировал Денис Малюська.

Дополнение

В министерстве юстиции напомнили, что в течение прошлой встречи по реализации 10-го пункта Формулы мира о подтверждении окончания войны, было начато обсуждение реализации указанного пункта с участием представителей дипломатического корпуса.

Тогда к мероприятию присоединились 86 участников: представители 83 иностранных государств и трех международных организаций.

Напомним,

В Давосе советники по вопросам национальной безопасности рассмотрели вторую пятерку пунктов Украинской формулы мира.

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