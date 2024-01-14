Власть никогда не согласится на замораживание конфликта - Ермак

Президент Зеленский и его команда никогда не согласятся на замораживание конфликта. Власть будет держать курс на дальнейшее освобождение оккупированных территорий Украины. Об этом в Давосе по результатам обсуждений украинской Формулы мира заявил глава Офиса украинского президента Андрей Ермак. Об этом пишет Радио Свобода, передает УНН.

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Этот президент и эта его команда никогда не согласится и не примет никакого замораживания конфликта. Это неприемлемо украинским обществом... Украине не нужны замороженные конфликты. Украине нужен справедливый мир. И Украина хочет предотвратить любые потенциальные агрессии в будущем и использует эту возможность подчеркнул Ермак.

Ермак также положительно оценивает перспективы по выделению американским Конгрессом более 60 миллиардов долларов на финансирование военных нужд Украины и 50 миллиардов евро макрофина для нее - Евросоюзом.

Думаю, за эти два года (полномасштабной войны - ред.) мы продемонстрировали суть украинской нации и то, какой она может быть. Конечно, с помощью наших партнеров и друзей. Верю, что эта поддержка будет продолжаться отметил Ермак.

Ермак также заверил, что партнеры Украины не подталкивают ее к территориальным уступкам.

Партнеры уже знают нас и нашу позицию, и уважают ее Я участвовал практически во всех совещаниях на высоком уровне, в том числе лидеров, и никогда не слышал, чтобы кто-то из наших партнеров обсуждал какой-либо компромисс с нашей стороны, который является для нас неприемлемым. Включая вопрос Крыма резюмировал чиновник.

Напомним,

В воскресенье, 14 января, в швейцарском городе Давос состоялась четвертая встреча советников по вопросам национальной безопасности и политических советников с участием руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака. Участие в мероприятии приняли представители 81 страны и международных организаций.

Рабочий визит Зеленского в Швейцарию, где он будет выступать в Давосе, начнется 15 января