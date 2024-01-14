Влада ніколи не погодиться на замороження конфлікту – Єрмак

Президент Зеленський і його команда ніколи не погодяться на замороження конфлікту. Влада триматиме курс на подальше звільнення окупованих територій України. Про це в Давосі за результатами обговорень української Формули миру заявив глава Офісу українського президента Андрій Єрмак. Про це пише Радіо Свобода, передає УНН.

Цитата

Цей президент і ця його команда ніколи не погодиться і не прийме жодного замороження конфлікту. Це неприйнятно українським суспільством... Україні не потрібні заморожені конфлікти. Україні потрібен справедливий мир. І Україна хоче запобігти будь-яким потенційним агресіям у майбутньому і використовує цю можливість

Єрмак також позитивно оцінює перспективи щодо виділення американським Конгресом понад 60 мільярдів доларів на фінансування військових потреб України і 50 мільярдів євро макрофіну для неї – Євросоюзом.

Думаю, за ці два роки (повномасштабної війни – ред.) ми продемонстрували суть української нації і те, якою вона може бути. Звичайно, з допомогою наших партнерів і друзів. Вірю, що ця підтримка триватиме

Єрмак також запевнив, що партнери України не підштовхують її до територіальних поступок.

Партнери вже знають нас і нашу позицію, й поважають її... Я брав участь практично у всіх нарадах на високому рівні, зокрема лідерів, і ніколи не чув, щоб хтось із наших партнерів обговорював будь-який компроміс із нашого боку, який є для нас неприйнятним. Включно з питанням Криму