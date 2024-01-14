Влада ніколи не погодиться на замороження конфлікту – Єрмак
Київ • УНН
Єрмак заявив, що Україна відкидає заморожування конфлікту і зосереджена на звільненні окупованих територій, висловивши впевненість у подальшій міжнародній підтримці.
Президент Зеленський і його команда ніколи не погодяться на замороження конфлікту. Влада триматиме курс на подальше звільнення окупованих територій України. Про це в Давосі за результатами обговорень української Формули миру заявив глава Офісу українського президента Андрій Єрмак. Про це пише Радіо Свобода, передає УНН.
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Цей президент і ця його команда ніколи не погодиться і не прийме жодного замороження конфлікту. Це неприйнятно українським суспільством... Україні не потрібні заморожені конфлікти. Україні потрібен справедливий мир. І Україна хоче запобігти будь-яким потенційним агресіям у майбутньому і використовує цю можливість
Єрмак також позитивно оцінює перспективи щодо виділення американським Конгресом понад 60 мільярдів доларів на фінансування військових потреб України і 50 мільярдів євро макрофіну для неї – Євросоюзом.
Думаю, за ці два роки (повномасштабної війни – ред.) ми продемонстрували суть української нації і те, якою вона може бути. Звичайно, з допомогою наших партнерів і друзів. Вірю, що ця підтримка триватиме
Єрмак також запевнив, що партнери України не підштовхують її до територіальних поступок.
Партнери вже знають нас і нашу позицію, й поважають її... Я брав участь практично у всіх нарадах на високому рівні, зокрема лідерів, і ніколи не чув, щоб хтось із наших партнерів обговорював будь-який компроміс із нашого боку, який є для нас неприйнятним. Включно з питанням Криму
Нагадаємо
У неділю, 14 січня, у швейцарському місті Давос відбулася четверта зустріч радників із питань національної безпеки та політичних радників за участю керівника Офісу президента України Андрія Єрмака. Участь у заході взяли представники 81 країни та міжнародних організацій.
Робочий візит Зеленського до Швейцарії, де він виступатиме у Давосі, почнеться 15 січня14.01.24, 20:36 • 38501 перегляд