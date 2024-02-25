На первый глобальный саммит мира пригласят более 160 стран, участие рф не исключается позже - Ермак

На Глобальный саммит мира, который должен пройти в Швейцарии на уровне лидеров, пригласят более 160 стран. Участие рф в первом саммите не предполагается, но, возможно, ее пригласят ко второму саммиту. Об этом во время форума "Украина. Год 2024" заявил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, передает корреспондент УНН.

Первый инаугурационный саммит, который состоится в ближайшее время в Швейцарии. На сегодня приглашения подготовлены и будут отправлены более чем 160 странам. Это очень большое международное событие. Целью первого саммита должна стать фиксация ... то, о чем мы говорили все эти месяцы на уровне послов, на уровне советников - сказал Ермак.

Он рассказал, что сейчас в Украине работают над документом, который стал бы результатом этой встречи.

"После первой встречи мы берем определенное время для того, чтобы подготовить совместный, на основе формулы, план ответственных стран мира, который будет предусматривать восстановление того, что я сказал, и также преодоление кризисов, которые создала эта война", - добавил Ермак.

Глава ОП отметил, что на втором саммите предполагается возможность, когда этот план будет создан, приглашение представителей рф.

На втором саммите мы предполагаем, когда этот план будет создан, вместе и, это очень принципиально, без посредников, открыто, при участии всех этих стран, которые с нами пройдут этот путь, может быть такая ситуация, что мы пригласим вместе представителей российской федерации, где им будет представлен и дан этот план на тот случай, если - кто там в то время будет представлять страну-агрессора - захочет действительно прекратить эту войну, и вернуться к справедливому миру. Что мы понимаем под справедливым миром - изложено в нашей Формуле мира - резюмировал Ермак.

Напомним

Украина и Швейцария готовятся к проведению Глобального саммита мира на уровне лидеров.