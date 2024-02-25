На первый глобальный саммит мира пригласят более 160 стран, участие рф не исключается позже - Ермак
Украина и Швейцария готовятся провести в Швейцарии первый Глобальный саммит мира, чтобы обсудить восстановление мира и преодоление кризисов, вызванных войной, пригласив на первый саммит более 160 стран, но не Россию.
Шмыгаль о ситуации на украинско-польской границе: мы озвучили партнерам план и готовы идти на компромиссы
Украинское правительство предложило план из пяти пунктов для урегулирования ситуации на границе с Польшей, вызванной протестами польских фермеров против импорта украинской сельскохозяйственной продукции.
"Две недели": Буданов ответил, сколько готовилась операция по уничтожению А-50
Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины сообщил, что операция по уничтожению российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50 готовилась в течение двух недель.
На Берлинале фильм "Дагомея" завоевал "Золотого медведя"
Документальный фильм "Дагомея" режиссера Мати Диопа о реституции награбленных в Бенине сокровищ искусства получил премию "Золотой медведь" на Берлинале.
Премьер рассказал о темпах восстановления разрушенных войной домов и инфраструктуры
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что уже восстановлено 23 тысячи многоэтажных и частных домов, которые были разрушены в результате вражеских обстрелов.
В ОП рассказали, когда Украина начнет предметные переговоры о содержании соглашения по безопасности с США
Украина работает над соглашением о сотрудничестве в сфере безопасности с Японией и будет обсуждать содержание соглашения с США после того, как Конгресс одобрит дальнейшую помощь Украине.
TikTok сделали музыку еще доступнее по всему миру, в частности в Украине
TikTok представляет новую функцию "Добавить к музыке", которая позволяет пользователям сохранять песни, услышанные на видеоплатформе, на музыкальных стриминговых сервисах, таких как Spotify и Apple Music, делая музыку более доступной по всему миру, в том числе и в Украине.
Дефицита электричества нет, Запорожская АЭС остается на одной линии - Минэнерго
Министерство энергетики Украины заявляет, что дефицита электроэнергии нет, а Запорожская АЭС продолжает питаться от одной линии электропередачи из-за сложной ситуации с безопасностью, которая препятствует доступу к ремонту другой поврежденной линии.
Шмыгаль заявил, что соглашения по безопасности с гарантиями для Украины подпишут все страны G7
Премьер-министр Шмыгаль ожидает, что Украина подпишет соглашения о безопасности со всеми странами G7, чтобы получить финансовую и военную поддержку в течение следующих лет.
В зоне ОСУВ "Таврия" враг потерял десятки единиц техники и почти 300 человек за сутки
За минувшие сутки в боях на Таврическом направлении украинские защитники уничтожили более 300 российских военных и десятки единиц техники.