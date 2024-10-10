Франция организует 17 октября конференцию по ядерной безопасности и защите

Франция в рамках работы, начатой в Швейцарии, - первого Саммита мира - организует 17 октября конференцию по ядерной безопасности и защите. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Париж, передает УНН.

«Обсудили реализацию Формулы мира и усилия для приближения справедливого мира. Очень ценим то, что Франция в рамках работы, начатой в Швейцарии, - первого Саммита мира - организует 17 октября конференцию по ядерной безопасности и защите», - сообщил Зеленский.

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