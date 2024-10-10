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беларусь вывезла более 2200 украинских детей с оккупированных территорий - исследование
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Экс-заместитель главы ГБР рассказал, в чем сложность расследования служебных преступлений
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Экс-заместитель главы ГБР рассказал, в чем сложность расследования служебных преступлений

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Франция организует 17 октября конференцию по ядерной безопасности и защите

Франция организует 17 октября конференцию по ядерной безопасности и защите

Киев  •  УНН

10 октября 2024, 18:10  •  7011 просмотра

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Президент Зеленский сообщил, что Франция организует конференцию по ядерной безопасности 17 октября. Это часть работы, начатой на первом Саммите мира в Швейцарии для реализации Формулы мира.

Франция в рамках работы, начатой в Швейцарии, - первого Саммита мира - организует 17 октября конференцию по ядерной безопасности и защите. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Париж, передает УНН.

«Обсудили реализацию Формулы мира и усилия для приближения справедливого мира. Очень ценим то, что Франция в рамках работы, начатой в Швейцарии, - первого Саммита мира - организует 17 октября конференцию по ядерной безопасности и защите», - сообщил Зеленский.

Зеленский лично представил Макрону План победы: обсудили пункты и стратегию10 октября 2024, 18:01 • 6579 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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