Франция организует 17 октября конференцию по ядерной безопасности и защите
Киев • УНН
Президент Зеленский сообщил, что Франция организует конференцию по ядерной безопасности 17 октября. Это часть работы, начатой на первом Саммите мира в Швейцарии для реализации Формулы мира.
Франция в рамках работы, начатой в Швейцарии, - первого Саммита мира - организует 17 октября конференцию по ядерной безопасности и защите. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Париж, передает УНН.
«Обсудили реализацию Формулы мира и усилия для приближения справедливого мира. Очень ценим то, что Франция в рамках работы, начатой в Швейцарии, - первого Саммита мира - организует 17 октября конференцию по ядерной безопасности и защите», - сообщил Зеленский.
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