Страны НАТО должны быстрее увеличивать свои запасы оружия, заявил в среду еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс, пообещав, что ЕС поддержит эту цель деньгами, пишет УНН со ссылкой на Euractiv.

Детали

Как пишет издание, "чтобы подготовиться к новой войне, альянс НАТО увеличил целевые показатели по запасам, которые должна выполнить каждая страна-член". Хотя они не обязательны, как указано, ожидается, что все будут готовы коллективно защищать альянс в случае возможного конфликта.

Но Европа должна достичь этих увеличенных показателей "не позднее 2030 года, а не 2044 года, как планировалось", заявил комиссар ЕС по вопросам обороны Андрюс Кубилюс на ежегодной конференции Европейского оборонного агентства.

"НАТО и государства-члены оценивают военные потребности и устанавливают цели, а Европейский Союз поддержит", - сказал Кубилюс.

Достижение этой цели в более сжатые сроки, как отмечается, потребует еще больше средств на оборону - в то время, когда национальные бюджеты и так напряжены, а приоритеты закупок на континенте различаются.

Отрасль давно требовала целей и долгосрочного планирования, чтобы оправдать свои инвестиции в новые производственные линии и цепочки поставок, указывает издание.

Пытаясь ответить на эти беспокойства, ЕС выдвинет "план промышленного производства", который Кубилюс представил осенью, как часть Белой книги по обороне, запланированной на март. Главный дипломат ЕС Кая Каллас во вторник подтвердила, что такой план будет подготовлен.

"Нам нужно объединить то, что мы знаем о наших пробелах в возможностях и о том, сколько нам не хватает, с тем, что могут производить наши отрасли, - сказала Каллас. - Тогда мы сможем увидеть, как лучше всего помочь нашей отрасли делать это и работать с нашими союзниками там, где мы не можем сделать это самостоятельно".

Вероятно, это приведет к стимулированию ЕС к совместным закупкам более крупных заказов, что, как они надеются, сделает их более привлекательными для отрасли, указывает издание.

Непонятно, что именно будет осуществляться в рамках плана, поскольку перспектива планов финансирования ЕС, основанных на целях НАТО, поднимает вопрос о роли нейтральных стран блока, которые не входят в НАТО: Австрии, Кипра, Ирландии и Мальты, пишет издание.

ЕС, как отмечается, уже способствует совместным закупкам, хотя и в меньших масштабах, боеприпасов, ракет, средств ПВО и транспортных средств с общим финансированием.

Кубилюс также заявил во вторник, что Европа должна работать над списком крупных и дорогостоящих проектов, представляющих общий интерес: щит противовоздушной обороны, киберщит, щит обороны северо-восточной границы, военная мобильность и космический щит.

В дополнение к этому значительному финансовому обязательству, члены НАТО планируют взять на себя еще более высокие обязательства по расходам на оборону к лету, сообщает Reuters.

В то время как россия тратит 9% своего ВВП на оборону, европейцы и другие члены военного альянса НАТО сомневаются, хотят ли они увеличить свои взносы до 5% в ближайшие десятилетия, пишет издание.

Некоторые страны, такие как Польша или Литва, с радостью сделают это, но большинство европейских стран, как сообщается, "по-прежнему скептически относятся к установлению жесткой цели".

"Мы обсудим новую цель в 3% ВВП, которую необходимо будет достичь в течение длительного времени, возможно, десяти лет", - сказал один европейский дипломат Euractiv.

"Лидеры ЕС должны встретиться 3 февраля, чтобы обсудить, как финансировать свои оборонные потребности", - говорится в публикации.

Переговоры по финансированию между лидерами ЕС, как отмечает издание, "будут сложными". Каллас повторила во вторник, что она готова изучить возможность "сделать больше" из более чем 200 млрд евро замороженных российских активов, хотя государства-члены остаются осторожными.

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