ЕС планирует произвести 2 млн снарядов в этом году - еврокомиссар

В ЕС планируют, что в этом году произведут около 2 миллионов снарядов. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс в эфире телемарафона в субботу, передает УНН.

Детали

"На самом деле, некоторые программы в Европе поддержали развитие производства артиллерийских снарядов, поскольку мы внезапно осознали, что наши мощности для изготовления артиллерийских снарядов очень ограничены. В 2023 году - всего около 300 тысяч снарядов. В настоящее время мы планируем, что в этом году мы произведем около 2 миллионов снарядов. Это расширение производства стало возможным благодаря программе поддержки ЕС", - рассказал Кубилюс.

Кубилюс также отметил, что в Европе знают свои возможности и ищут, как увеличить оборонное производство.

"Хотя здесь очень впечатляющий пример украинской оборонной промышленности, которая увеличила свои мощности. По крайней мере, нам показали данные во время нашей встречи с украинским правительством, что украинская оборонная промышленность, чья продукция в 2022 году составила около 1 миллиарда евро в год, сейчас производит около 35 миллиардов евро в год", - сказал Кубилюс.

Он подчеркнул, что украинская оборонная промышленность увеличилась в 35 раз.

"Я повторял всем членам коллегии (еврокомиссаров - ред.), что если украинцы смогли увеличить оборонное производство в 35 раз, то мы должны посмотреть, как мы можем увеличить свое производство в 10 раз или больше. Конечно, мы также ищем, как хотя бы частично поддержать оборонные потребности Украины через закупку оружия, произведенного украинской оборонной промышленностью", - отметил Кубилюс.

Комиссар ЕС отметил, что так называемая "датская модель" набирает популярность среди европейских стран-членов.

"Это очень важно, потому что за ту же сумму денег мы можем закупить европейского качества оружие из украинской оборонной промышленности вдвое дешевле", - сказал Кубилюс.

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Дополнение

В ноябре 2024 года в ЕС заявляли, что блок передал Украине обещанный миллион боеприпасов.