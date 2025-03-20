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Нужны средства на артснаряды: Зеленский призвал Европу предоставить не менее 5 млрд евро в кратчайшие сроки

Киев • УНН

 • 11188 просмотра

Президент Украины подчеркнул необходимость финансирования артиллерийских снарядов. Он призвал ЕС оказать поддержку в размере 5 млрд евро для обороны.

Нужны средства на артснаряды: Зеленский призвал Европу предоставить не менее 5 млрд евро в кратчайшие сроки

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украине нужны средства на артиллерийские снаряды, и Киев был бы благодарен за европейскую поддержку в размере не менее 5 миллиардов евро в кратчайшие сроки. Об этом он сказал, выступая на заседании Евросовета, передает УНН.

Мы в Украине сталкиваемся с этим каждый день и каждую ночь, вы это знаете. И, несмотря на слова путина о якобы готовности прекратить атаки, ничего не изменилось. Поэтому необходимо, чтобы ваша поддержка Украины не уменьшалась, а наоборот – продолжалась и росла 

- сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что это особенно касается противовоздушной обороны, военной помощи и общей устойчивости.

Нам нужны средства на артиллерийские снаряды, и мы были бы очень благодарны за европейскую поддержку в размере не менее 5 миллиардов евро в кратчайшие сроки. Инвестиции в производство оружия нужны как в Украине, так и в ваших странах. Европе нужна технологическая независимость, в том числе и в производстве оружия. Все необходимое для защиты континента должно производиться здесь, в Европе. Мы должны работать над этим вместе 

- отметил Зеленский.

Зеленский подчеркнул, что было бы правильно, чтобы программа ReArm Europe заработала как можно быстрее, это очень полезная и дальновидная инициатива.

В ЕС утвердили Белую книгу по обороне и детали плана ReArm Europe: что предусматривается для Украины19.03.25, 14:53 • 18506 просмотров

Продолжайте развивать свою промышленность и разработки. Украина имеет эффективные и современные технологии, как вы знаете, в частности, в сфере беспилотников и радиоэлектронной борьбы, которые могут принести пользу всей Европе и нашим глобальным партнерам, и именно сейчас это оружие обеспечивает нашу обороноспособность. Но ее дальнейшее развитие, постоянная модернизация и повышение эффективности – вместе с вашими инвестициями в нашу промышленность и совместное производство – является залогом новой основы европейской безопасности 

- заявил Зеленский.

ЕС планирует произвести 2 млн снарядов в этом году - еврокомиссар08.03.25, 12:42 • 61155 просмотров

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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