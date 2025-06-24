Європа повинна винести уроки з досвіду України – глава МЗС Польщі

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Європа "має винести уроки з того, що зробили українці", побудувавши 200 заводів за три роки, "бо вони знають, що перебувають у воєнному часі". Про це повідомляє The Guardian, пише УНН.

Ми не у стані війни, але ми перебуваємо в кризовому часі, тому нам потрібно скоротити деякі наші процедури, процедури планування тощо – заявив Сікорський.

Він також додав, що головне бути не такими потужними, як США, а бути потужнішими за росіян.

Нам не потрібно бути такими ж хорошими, як Сполучені Штати. Нам просто потрібно бути кращими за росіян. Але росіяни також дуже швидко навчаються - підкреслив головний дипломат Польщі.

Доповнення

Радослав Сікорський попередив про те, що загострення подій на Близькому Сході призведе до зростання цін на нафту. Це вплине на ситуацію навколо війни в Україні.

Сікорський також додав, що російський диктатор володимир путін насміхається з мирних зусиль президента США Дональда Трампа.