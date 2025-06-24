Європа повинна винести уроки з досвіду України – глава МЗС Польщі
Київ • УНН
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликав Європу наслідувати приклад України, яка за три роки побудувала 200 заводів, щоб прискорити процедури в кризовий час. Він наголосив, що Європі потрібно бути потужнішою за росіян, а не обов'язково за США.
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Європа "має винести уроки з того, що зробили українці", побудувавши 200 заводів за три роки, "бо вони знають, що перебувають у воєнному часі". Про це повідомляє The Guardian, пише УНН.
Ми не у стані війни, але ми перебуваємо в кризовому часі, тому нам потрібно скоротити деякі наші процедури, процедури планування тощо
Він також додав, що головне бути не такими потужними, як США, а бути потужнішими за росіян.
Нам не потрібно бути такими ж хорошими, як Сполучені Штати. Нам просто потрібно бути кращими за росіян. Але росіяни також дуже швидко навчаються
Доповнення
Радослав Сікорський попередив про те, що загострення подій на Близькому Сході призведе до зростання цін на нафту. Це вплине на ситуацію навколо війни в Україні.
Сікорський також додав, що російський диктатор володимир путін насміхається з мирних зусиль президента США Дональда Трампа.