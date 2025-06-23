Ситуація на Близькому Сході повпливає на війну в Україні через зростання цін на нафту - Сікорський 23 червня 2025
Київ • УНН
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський попередив, що загострення на Близькому Сході призведе до зростання цін на нафту, впливаючи на війну в Україні. Він зазначив, що росія посилює атаки, користуючись ситуацією, та висловив сподівання на новий пакет санкцій ЄС.
Глава міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський попередив про те, що загострення подій на Близькому Сході призведе до зростання цін на нафту. Це вплине на ситуацію навколо війни в Україні, повідомив Сікорський під час зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у понеділок, передає УНН.
Деталі
За хвилину ми розпочнемо регулярну частину Ради з питань закордонних справ за участю міністра закордонних справ України, оскільки, звичайно, драматичні події на Близькому Сході також вплинуть на цю війну
Сікорський додав, що росія вже намагається скористуватися цією ситуацією та посилює удари по Україні.
росія, скориставшись нагодою, посилила повітряні нальоти і бомбардування. Ми маємо ще один день смерті в Києві та інших українських містах
Головний польський дипломат також висловив сподівання, що цього тижня ЄС затвердить 18-й пакет санкцій проти держави-агресора.
Доповнення
Сікорський заявив, що російський диктатор володимир путін насміхається з мирних зусиль президента США Дональда Трампа.
Тепер ми маємо ясність того, що володимир путін з росії насміхається з мирних зусиль президента Дональда Трампа. Президент Трамп намагався ініціювати припинення вогню, намагався змусити обидві сторони розмовляти безпосередньо. А замість цього, як ви знаєте, були атаки
Президент України Володимир Зеленський вважає, що попри лагідні слова президента США Дональда Трампа про російського диктатора володимира путіна, глава Білого дому, схоже, "відкрив очі" на реальні наміри кремля.