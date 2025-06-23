Ситуация на Ближнем Востоке повлияет на войну в Украине из-за роста цен на нефть - Сикорский 23 июня 2025

Глава министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский предупредил о том, что обострение событий на Ближнем Востоке приведет к росту цен на нефть. Это повлияет на ситуацию вокруг войны в Украине, сообщил Сикорский во время встречи министров иностранных дел ЕС в понедельник, передает УНН.

Детали

Через минуту мы начнем регулярную часть Совета по иностранным делам с участием министра иностранных дел Украины, поскольку, конечно, драматические события на Ближнем Востоке также повлияют на эту войну. – сказал польский министр.

Сикорский добавил, что россия уже пытается воспользоваться этой ситуацией и усиливает удары по Украине.

россия, воспользовавшись случаем, усилила воздушные налеты и бомбардировки. У нас еще один день смерти в Киеве и других украинских городах. – сообщил Сикорский.

Главный польский дипломат также выразил надежду, что на этой неделе ЕС утвердит 18-й пакет санкций против государства-агрессора.

Дополнение

Сикорский заявил, что российский диктатор владимир путин насмехается над мирными усилиями президента США Дональда Трампа.

Теперь нам ясно, что владимир путин из россии насмехается над мирными усилиями президента Дональда Трампа. Президент Трамп пытался инициировать прекращение огня, пытался заставить обе стороны разговаривать напрямую. А вместо этого, как вы знаете, были атаки. – заявил Сикорский.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что, несмотря на ласковые слова президента США Дональда Трампа о российском диктаторе Владимире Путине, глава Белого дома, похоже, "открыл глаза" на реальные намерения Кремля.