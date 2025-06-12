Зеленський: росія просто бреше Трампу

Президент України заявив, що Трамп бачить, що росія нечесна щодо війни. Зеленський залишається твердим у своєму переконанні, що путін "не розуміє нічого, крім сили, і ця сила є в Америки".

Попри лагідні слова президента США Дональда Трампа про російського диктатора володимира путіна, глава Білого дому, схоже, "відкрив очі" на реальні наміри кремля. Про це в інтерв’ю Bild сказав Президент України Володимир Зеленський, повідомляє УНН. Деталі За його словами, Трамп бачить, що російська сторона "не зовсім відкрита і чесна щодо війни". "Я думаю, що росія просто бреше Трампу - зазначив Президент України. Трамп про розмову з путіним: поговорили добре, але поки що нічого з цього не вийшло Водночас він визнав, що американський президент різко критикує не лише путіна, а й насамперед його самого. Я сприймаю все цілком нормально, якщо це наближає нас до закінчення війни. Президент Трамп обрав свою тактику. Я не хочу нікого засуджувати - сказав Зеленський. При цьому він залишається твердим у своєму переконанні, що путін "не розуміє нічого, крім сили, і ця сила є в Америки". "І я дуже сподіваюся, що Америка це бачить і розуміє", - резюмував Зеленський. Нагадаємо Президент України Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор володимир путін шукає причини для нових нападів на Україну і просто не хоче закінчувати війну. За його словами, російське суспільство вірить радикальній політиці путіна, але "він має підтримувати вогонь інформації та ненависті", тому називає свої напади актами помсти. путін наказав врахувати "досвід" війни в Україні у держпрограмі озброєння