Зеленский: россия просто лжет Трампу

Несмотря на мягкие слова президента США Дональда Трампа о российском диктаторе владимире путине, глава Белого дома, похоже, "открыл глаза" на реальные намерения кремля. Об этом в интервью Bild сказал Президент Украины Владимир Зеленский, сообщает УНН.

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По его словам, Трамп видит, что российская сторона "не совсем открыта и честна в отношении войны".

"Я думаю, что россия просто врет Трампу - отметил Президент Украины.

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В то же время он признал, что американский президент резко критикует не только путина, но и прежде всего его самого.

Я воспринимаю все вполне нормально, если это приближает нас к окончанию войны. Президент Трамп выбрал свою тактику. Я не хочу никого осуждать - сказал Зеленский.

При этом он остается твердым в своем убеждении, что путин "не понимает ничего, кроме силы, и эта сила есть в Америке".

"И я очень надеюсь, что Америка это видит и понимает", - резюмировал Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор владимир путин ищет причины для новых нападений на Украину и просто не хочет заканчивать войну. По его словам, российское общество верит радикальной политике путина, но "он должен поддерживать огонь информации и ненависти", поэтому называет свои нападения актами мести.

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