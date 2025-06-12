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Зеленский: россия просто лжет Трампу

Киев • УНН

 • 224 просмотра

Президент Украины заявил, что Трамп видит, что россия нечестна по отношению к войне. Зеленский остается твердым в своем убеждении, что путин "не понимает ничего, кроме силы, и эта сила есть у Америки".

Зеленский: россия просто лжет Трампу

Несмотря на мягкие слова президента США Дональда Трампа о российском диктаторе владимире путине, глава Белого дома, похоже, "открыл глаза" на реальные намерения кремля. Об этом в интервью Bild сказал Президент Украины Владимир Зеленский, сообщает УНН.

Детали

По его словам, Трамп видит, что российская сторона "не совсем открыта и честна в отношении войны".

"Я думаю, что россия просто врет Трампу

- отметил Президент Украины.

Трамп о разговоре с путиным: поговорили хорошо, но пока ничего из этого не получилось11.06.25, 16:36 • 2124 просмотра

В то же время он признал, что американский президент резко критикует не только путина, но и прежде всего его самого.

Я воспринимаю все вполне нормально, если это приближает нас к окончанию войны. Президент Трамп выбрал свою тактику. Я не хочу никого осуждать

- сказал Зеленский.

При этом он остается твердым в своем убеждении, что путин "не понимает ничего, кроме силы, и эта сила есть в Америке".

"И я очень надеюсь, что Америка это видит и понимает", - резюмировал Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор владимир путин ищет причины для новых нападений на Украину и просто не хочет заканчивать войну. По его словам, российское общество верит радикальной политике путина, но "он должен поддерживать огонь информации и ненависти", поэтому называет свои нападения актами мести.

путин приказал учесть "опыт" войны в Украине в госпрограмме вооружения11.06.25, 23:16 • 1218 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

Войнаполитика
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