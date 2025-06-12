Зеленський: путіну потрібні причини для атак, він не хоче миру
Київ • УНН
Зеленський заявив, що путін підтримує вогонь ненависті, називаючи напади актами помсти. Він прагне ізолювати Україну, ведучи діалог без Європи та Америки.
російський диктатор володимир путін шукає причини для нових нападів на Україну і просто не хоче закінчувати війну. Про це в інтерв’ю Bild сказав Президент Володимир Зеленський, повідомляє УНН.
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За його словами, російське суспільство вірить радикальній політиці путіна, але "він має підтримувати вогонь інформації та ненависті", тому називає свої напади актами помсти.
Зеленський наголосив, що ідея про те, що росія виграє війну, є "російським наративом", і росіяни "м'яко кажучи, не настільки успішні".
Їм важливо показати Трампу, що між Україною та росією є дипломатичний міст, ... щоб санкції проти росії не вводилися, поки тривають переговори. Тому що путін завжди може сказати: "Ми розмовляємо одне з одним! Якщо введуть санкції, розмов більше не буде". путін не хоче миру
Він додав, що у росіян є ще одна мета - вони хочуть "діалогу без європейців і без американців", щоб ізолювати Україну.
"Довга війна без підтримки партнерів – це був би ідеальний варіант для путіна. Він не витримає тривалої війни проти партнерів і санкцій", - сказав Зеленський.
Нагадаємо
російський диктатор володимир путін доручив врахувати "досвід" вторгнення рф в Україну у новій державній програмі з озброєння. На нараді, присвяченій держпрограмі рф з озброєння на 2027-2036 роки путін наказав "максимально використовувати для цього досвід "спеціальної військової операції", різних регіональних конфліктів".
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