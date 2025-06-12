Зеленский: путину нужны причины для атак, он не хочет мира

российский диктатор владимир путин ищет причины для новых нападений на Украину и просто не хочет заканчивать войну. Об этом в интервью Bild сказал Президент Владимир Зеленский, сообщает УНН.

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По его словам, российское общество верит радикальной политике путина, но "он должен поддерживать огонь информации и ненависти", поэтому называет свои нападения актами мести.

Зеленский подчеркнул, что идея о том, что россия выиграет войну, является "российским нарративом", и россияне "мягко говоря, не настолько успешны".

Им важно показать Трампу, что между Украиной и россией есть дипломатический мост, ... чтобы санкции против россии не вводились, пока идут переговоры. Потому что путин всегда может сказать: "Мы разговариваем друг с другом! Если введут санкции, разговоров больше не будет". путин не хочет мира - отметил Зеленский.

Он добавил, что у россиян есть еще одна цель - они хотят "диалога без европейцев и без американцев", чтобы изолировать Украину.

"Долгая война без поддержки партнеров – это был бы идеальный вариант для путина. Он не выдержит длительной войны против партнеров и санкций", - сказал Зеленский.

Напомним

российский диктатор владимир путин поручил учесть "опыт" вторжения рф в Украину в новой государственной программе по вооружению. На совещании, посвященном госпрограмме рф по вооружению на 2027-2036 годы путин приказал "максимально использовать для этого опыт "специальной военной операции", различных региональных конфликтов".

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