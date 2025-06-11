Трамп о разговоре с путиным: поговорили хорошо, но пока ничего из этого не получилось

Президент США Дональд Трамп назвал свой последний разговор с российским диктатором владимиром путиным хорошим, однако, по его словам, пока что она ни к чему не привела. Об этом он сказал в эфире продкаста "Pod Force One", передает УНН.

Он говорил о том, чего хотел, и говорил о том, чего не хотел. У нас был хороший разговор, но пока что из этого ничего не получилось - заявил Трамп, комментируя разговор с путиным.

Детали

Трамп также заявил, что у него были отличные отношения с путиным.

При этом президент США назвал войну против Украины жестокой. Он считает, что ничего подобного не было со времен Второй мировой войны.

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Дополнение

4 июня Президент США Дональд Трамп заявил, что провел разговор с российским диктатором владимиром путиным. По словам американского лидера, "это был хороший разговор, но не тот, который приведет к немедленному миру".

Трамп заявил о применении дополнительных санкций против рф, но только, "если это будет необходимо".