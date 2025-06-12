путін насміхається з мирних зусиль Трампа - очільник МЗС Польщі

російський диктатор володимир путін насміхається з мирних зусиль президента США Дональда Трампа. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський у Римі, де збираються представники країн групи Веймар+, передає УНН.

Деталі

Тепер ми маємо ясність того, що володимир путін з росії насміхається з мирних зусиль президента Дональда Трампа. Президент Трамп намагався ініціювати припинення вогню, намагався змусити обидві сторони розмовляти безпосередньо. А замість цього, як ви знаєте, були атаки - заявив Сікорський.

Окрім того, Сікорський заявив, що потрібно розробити стратегію щодо того, що робити, щоб допомогти Україні захиститися від російського нападу.

Довідка

Група "Веймар+" - це політичне угруповання країн, які мають спільну мету та співпрацюють у різних сферах, зокрема у сфері закордонної політики. В даний час в групу "Веймар+" входять: Франція, Німеччина, Італія, Польща, Іспанія, Велика Британія.

Доповнення

Президент Володимир Зеленський вважає, що попри лагідні слова президента США Дональда Трампа про російського диктатора володимира путіна, глава Білого дому, схоже, "відкрив очі" на реальні наміри кремля.

Президент США Дональд Трамп назвав свою останню розмову з російським диктатором володимиром путіним хорошою, проте, з його слів, поки що вона ні до чого не призвела.

4 червня Трамп заявив, що провів чергову розмову із главою кремля путіним. За словами американського лідера, "це була хороша розмова, але не та, яка призведе до негайного миру".

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив про можливість застосування додаткових санкцій проти рф, але тільки, "якщо це буде необхідно".