Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Европа "должна извлечь уроки из того, что сделали украинцы", построив 200 заводов за три года, "потому что они знают, что находятся в военном времени". Об этом сообщает The Guardian, пишет УНН.

Мы не в состоянии войны, но мы находимся в кризисном времени, поэтому нам нужно сократить некоторые наши процедуры, процедуры планирования и т.д. – заявил Сикорский.

Он также добавил, что главное быть не такими мощными, как США, а быть мощнее россиян.

Нам не нужно быть такими же хорошими, как Соединенные Штаты. Нам просто нужно быть лучше россиян. Но россияне также очень быстро учатся - подчеркнул главный дипломат Польши.

Дополнение

Радослав Сикорский предупредил о том, что обострение событий на Ближнем Востоке приведет к росту цен на нефть. Это повлияет на ситуацию вокруг войны в Украине.

Сикорский также добавил, что российский диктатор владимир путин насмехается над мирными усилиями президента США Дональда Трампа.