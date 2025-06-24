Европа должна извлечь уроки из опыта Украины – глава МИД Польши
Киев • УНН
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал Европу последовать примеру Украины, которая за три года построила 200 заводов, чтобы ускорить процедуры в кризисное время. Он подчеркнул, что Европе нужно быть мощнее россиян, а не обязательно США.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Европа "должна извлечь уроки из того, что сделали украинцы", построив 200 заводов за три года, "потому что они знают, что находятся в военном времени". Об этом сообщает The Guardian, пишет УНН.
Мы не в состоянии войны, но мы находимся в кризисном времени, поэтому нам нужно сократить некоторые наши процедуры, процедуры планирования и т.д.
Он также добавил, что главное быть не такими мощными, как США, а быть мощнее россиян.
Нам не нужно быть такими же хорошими, как Соединенные Штаты. Нам просто нужно быть лучше россиян. Но россияне также очень быстро учатся
Дополнение
Радослав Сикорский предупредил о том, что обострение событий на Ближнем Востоке приведет к росту цен на нефть. Это повлияет на ситуацию вокруг войны в Украине.
Сикорский также добавил, что российский диктатор владимир путин насмехается над мирными усилиями президента США Дональда Трампа.