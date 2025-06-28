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Крылатая ракета

Шмыгаль обсудил с Дудой оборонную поддержку Украины и 18-й пакет санкций

Киев • УНН

 • 432 просмотра

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и президент Польши Анджей Дуда обсудили усиление санкций против россии, поддержку Украины через инициативы SAFE и ReArm Europe, а также важность укрепления украинской ПВО. Они также коснулись вопроса использования замороженных российских активов.

Шмыгаль обсудил с Дудой оборонную поддержку Украины и 18-й пакет санкций

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и президент Польши Анджей Дуда обсудили дальнейший план поддержки нашего государства Европой, в частности, через инициативы SAFE и ReArm Europe. Также обсуждался 18-й пакет санкций против Российской Федерации, пишет УНН со ссылкой на страницу главы правительства в Telegram.

Детали

"Рассказал о ежедневных атаках по украинским городам и объектам критической инфраструктуры дронами. Россия наращивает их количество и применяет комбинированные удары баллистическими и крылатыми ракетами. Именно поэтому вопрос усиления противовоздушной обороны остается приоритетом номер один. Надеемся на участие Польши в укреплении украинской ПВО", - сообщил Шмыгаль.

Также премьер-министр и президент Польши обсудили ситуацию на фронте и помощь Украине со стороны Европейского Союза. Речь шла о программе SAFE и плане ReArm Europe.

Обсудили также ситуацию на фронте. Ожидаем дальнейшей поддержки со стороны Европы, в частности через программу SAFE и план ReArm Europe - ключевые инициативы ЕС в сфере безопасности и обороны. Настроены эффективно использовать эти инструменты для усиления оборонного производства

- сообщил Шмыгаль.

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Кроме того, глава украинского правительства и Дуда говорили о 18-м пакете санкций против России. Он должен быть более сильным и ощутимым, чтобы побудить РФ к переговорам.

Подняли вопрос усиления санкционной политики против РФ. Отметил важность введения 18-го пакета санкций. Они должны быть более сильными и ощутимыми, чтобы усилить давление на агрессора и заставить Россию сесть за стол переговоров на условиях справедливого мира

- отметил премьер-министр.

Отдельно стороны обсудили вопрос российских замороженных активов, для использования которых необходимо создать четкий политический и юридический механизм.

"Благодарны за запуск программы ERA, которая является помощью нашей экономике. Однако этого недостаточно. Необходимо найти четкий политический и юридический механизм для полноценной конфискации этих активов с последующим направлением на восстановление Украины и укрепление нашей и европейской безопасности", - подытожил Шмыгаль.

Дополнение

Президент Польши Анджей Дуда во время прощального визита в Киев обсудил с Президентом Украины Владимиром Зеленским дальнейшую помощь Украине и решения саммита НАТО. Также речь шла об экономических отношениях, в частности заинтересованности польских компаний в восстановлении Украины.

"Спасибо за приглашение на День Конституции. Это очень важно для меня. Эта поездка – прощальная для меня, завершение важного периода в моей жизни и моей президентской службе. Я поддерживал Президента Украины в его борьбе", - отметил Дуда.

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Павел Зинченко

Павел Зинченко

политика
Анджей Дуда
НАТО
Европейский Союз
Владимир Зеленский
Украина
Денис Шмыгаль
Польша
Tesla
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