Навроцький очікує створення у Польщі постійної військової бази США, яка отримає назву "Форт Трамп"

Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що очікує створення в країні постійної американської військової бази, яка отримає назву "Форт Трамп". Варшава хотіла б завершити проєкт до закінчення президентського терміну Дональда Трампа у 2029 році, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

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Коли адміністрація США, обидва уряди завершать роботу, я думаю, тоді президент Трамп особисто зможе взяти участь у відкритті форту Трамп – заявив Навроцький в інтерв'ю Bloomberg Television у Нью-Йорку.

За словами польського президента, створення постійної бази США є "лише питанням часу", хоча сторонам ще необхідно врегулювати адміністративні та фінансові питання.

Польща готова прийняти більше американських військових

Наразі у Польщі на ротаційній основі перебувають близько 10 тисяч американських військовослужбовців. Навроцький заявив, що країна готова прийняти частину військ США з Німеччини, якщо Вашингтон вирішить скоротити свою присутність там.

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Ідею створення постійної американської бази у Польщі ще у 2018 році висунув тодішній президент Анджей Дуда, який пропонував виділити на проєкт понад $2 млрд. План тоді не реалізували, однак США згодом розширили військову присутність у країні.

За даними Bloomberg, останніми місяцями робота над проєктом активізувалася. На початку вересня представники адміністрації США відвідали Польщу для вивчення потенційних місць розташування майбутньої бази.

Навроцький наголосив, що конкретних термінів поки немає, але вважає питання створення "Форту Трамп" фактично підтвердженим.

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