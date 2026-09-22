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У Польщі планують постійну базу США та збільшення американського контингенту до 15 тисяч військових

Київ • УНН

 • 102 перегляди

Варшава очікує рішення США щодо бази на заході Польщі після аналізу присутності в Європі. Контингент хочуть збільшити до 15 тисяч.

У Польщі планують постійну базу США та збільшення американського контингенту до 15 тисяч військових

Польща розраховує на створення постійної американської військової бази на заході країни, а загальну чисельність військових США планують довести приблизно до 15 тисяч. Про це заявив заступник міністра національної оборони Польщі Станіслав Взьонтек в ефірі RMF24, пише УНН.

Деталі

За його словами, США ще протягом 2–3 місяців аналізуватимуть свою військову присутність у Європі. Після цього Варшава очікує рішення щодо створення постійної бази та визначення її розташування.

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Взьонтек зазначив, що базу планують розмістити на заході Польщі. Така локація, за його словами, полегшить логістику та зробить військовий об'єкт складнішим для потенційної атаки. Остаточне слово щодо місця розташування матиме американська сторона.

У Польщі хочуть 15 тисяч американських військових

Наразі на території Польщі перебувають близько 6,5–7 тисяч військовослужбовців США. У перспективі Варшава розраховує збільшити загальну чисельність постійного та ротаційного американського контингенту приблизно до 15 тисяч.

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Польська сторона також хотіла б посилити оборону країни американськими авіаційними ескадрильями. Для підготовки майбутньої бази планують ухвалити спеціальний закон та передбачити окреме фінансування.

За попередніми оцінками, створення необхідної інфраструктури коштуватиме Польщі понад 15 млрд злотих. Остаточна сума залежатиме, зокрема, від рівня фінансової участі США та польських органів місцевого самоврядування.

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Степан Гафтко

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