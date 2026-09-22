В Польше планируют постоянную базу США и увеличение американского контингента до 15 тысяч военнослужащих

Польша рассчитывает на создание постоянной американской военной базы на западе страны, а общую численность американских военнослужащих планируют довести примерно до 15 тысяч. Об этом заявил заместитель министра национальной обороны Польши Станислав Взёнтек в эфире RMF24, пишет УНН.

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По его словам, США ещё в течение 2–3 месяцев будут анализировать своё военное присутствие в Европе. После этого Варшава ожидает решения о создании постоянной базы и определении её местоположения.

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Взёнтек отметил, что базу планируют разместить на западе Польши. Такое расположение, по его словам, облегчит логистику и сделает военный объект более сложной целью для потенциальной атаки. Окончательное решение о месте расположения будет принимать американская сторона.

В Польше хотят 15 тысяч американских военнослужащих

В настоящее время на территории Польши находятся около 6,5–7 тысяч американских военнослужащих. В перспективе Варшава рассчитывает увеличить общую численность постоянного и ротационного американского контингента примерно до 15 тысяч.

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Польская сторона также хотела бы усилить оборону страны американскими авиационными эскадрильями. Для подготовки будущей базы планируют принять специальный закон и предусмотреть отдельное финансирование.

По предварительным оценкам, создание необходимой инфраструктуры обойдётся Польше более чем в 15 млрд злотых. Окончательная сумма будет зависеть, в частности, от уровня финансового участия США и польских органов местного самоуправления.

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