Навроцкий ожидает создания в Польше постоянной военной базы США, которая получит название «Форт Трамп»

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что ожидает создания в стране постоянной американской военной базы, которая получит название "Форт Трамп". Варшава хотела бы завершить проект до окончания президентского срока Дональда Трампа в 2029 году, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Когда администрация США и оба правительства завершат работу, я думаю, тогда президент Трамп лично сможет принять участие в открытии форта Трамп – заявил Навроцкий в интервью Bloomberg Television в Нью-Йорке.

По словам польского президента, создание постоянной базы США является "лишь вопросом времени", хотя сторонам еще необходимо урегулировать административные и финансовые вопросы.

Польша готова принять больше американских военнослужащих

В настоящее время в Польше на ротационной основе находятся около 10 тысяч американских военнослужащих. Навроцкий заявил, что страна готова принять часть войск США из Германии, если Вашингтон решит сократить свое присутствие там.

Европейские разведки предупредили о возможных действиях России против НАТО уже в течение нескольких месяцев

Идею создания постоянной американской базы в Польше еще в 2018 году выдвинул тогдашний президент Анджей Дуда, который предлагал выделить на проект более $2 млрд. План тогда не реализовали, однако США впоследствии расширили военное присутствие в стране.

По данным Bloomberg, в последние месяцы работа над проектом активизировалась. В начале сентября представители администрации США посетили Польшу для изучения потенциальных мест размещения будущей базы.

Навроцкий подчеркнул, что конкретных сроков пока нет, но считает вопрос создания "Форта Трамп" фактически подтвержденным.

В Польше планируют постоянную базу США и увеличение американского контингента до 15 тысяч военнослужащих