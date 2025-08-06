Навроцький склав присягу і вступає на посаду президента Польщі
Київ • УНН
Кароль Навроцький склав президентську присягу перед Національними зборами Польщі та офіційно вступив на посаду Президента Республіки Польща. На церемонії були присутні колишні президенти, прем'єр-міністр та інші високопосадовці.
Кароль Навроцький склав президентську присягу перед Національними зборами Польщі в середу та вступає на посаду Президента Республіки Польща, пише УНН з посиланням на PAP.
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Засідання Національних зборів розпочалося о 10:00, перед яким Кароль Навроцький склав присягу.
Присяга звучить так: "Вступаючи на посаду Президента Республіки Польща з волі Нероду, я урочисто клянуся, що залишатимуся вірним положенням Конституції, непохитно оберігатиму гідність Народу, незалежність і безпеку Держави, а благо Вітчизни та процвітання її громадян завжди будуть моїм найвищим імперативом".
Навроцький завершив присягу словами: "Нехай допоможе мені Бог".
Після цього - промова та офіційне зайняття посади Президента Республіки Польща.
На урочистому засіданні Національних зборів були присутні, серед інших, колишній президент країни Анджей Дуда з дружиною Агатою Корнгаузер-Дуда, колишні президенти Польщі Александер Кваснєвський та Броніслав Коморовський, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, міністри, колишня прем'єр-міністр країни Беата Шидло, представники церкви та військових, зокрема примас Войцех Полак та начальник Генерального штабу Польщі генерал Веслав Кукула, а також дипломатичний корпус. На церемонії також був присутній румунський політик та лідер ультраправої партії AUR Джордж Сіміон.
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