Навроцкий принес присягу и вступает в должность президента Польши
Киев • УНН
Кароль Навроцкий принес президентскую присягу перед Национальным собранием Польши и официально вступил в должность Президента Республики Польша. На церемонии присутствовали бывшие президенты, премьер-министр и другие высокопоставленные лица.
Кароль Навроцкий принес президентскую присягу перед Национальным собранием Польши в среду и вступает в должность Президента Республики Польша, пишет УНН со ссылкой на PAP.
Детали
Заседание Национального собрания началось в 10:00, перед которым Кароль Навроцкий принес присягу.
Присяга звучит так: "Вступая в должность Президента Республики Польша по воле Народа, я торжественно клянусь, что останусь верным положениям Конституции, непоколебимо буду оберегать достоинство Народа, независимость и безопасность Государства, а благо Отечества и процветание его граждан всегда будут моим наивысшим императивом".
Навроцкий завершил присягу словами: "Да поможет мне Бог".
После этого - речь и официальное занятие должности Президента Республики Польша.
На торжественном заседании Национального собрания присутствовали, среди прочих, бывший президент страны Анджей Дуда с супругой Агатой Корнхаузер-Дуда, бывшие президенты Польши Александр Квасьневский и Бронислав Коморовский, премьер-министр Польши Дональд Туск, министры, бывший премьер-министр страны Беата Шидло, представители церкви и военных, в частности примас Войцех Полак и начальник Генерального штаба Польши генерал Веслав Кукула, а также дипломатический корпус. На церемонии также присутствовал румынский политик и лидер ультраправой партии AUR Джордж Симион.
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