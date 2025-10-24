У Варшаві стартував суд над Анджеєм Дудою: експрезидент Польщі звинувачують у дискримінаційних висловлюваннях

В Окружному суді Варшави розпочався розгляд справи проти колишнього президента Польщі Анджея Дуди. Йому закидають висловлювання, що можуть містити ознаки мови ворожнечі, зроблені під час коментаря про фільм Аґнєшки Голланд "Зелений кордон". Позов подав Центр моніторингу расистської та ксенофобської поведінки, звинувачуючи експрезидента у порушенні людської гідності. Про це повідомляє RFM24, пише УНН.

Деталі

Сьогодні, 24 жовтня, у Варшавському окружному суді відбулося перше слухання у справі, що привернула значну увагу польського суспільства. На лаві підсудних опинився колишній президент Польщі Анджей Дуда – через його коментарі до фільму режисерки Аґнєшки Голланд "Зелений кордон", які правозахисники розцінили як принизливі та ксенофобські.

Причиною скандалу стали слова Дуди, сказані ще у вересні 2023 року в ефірі телеканалу TVP Info. Тоді він, коментуючи роботу польських прикордонників, заявив, що не дивується використанню ними фрази "в кіно сидять лише свині" – натякаючи на тих, хто дивився стрічку Голланд. Ця репліка викликала хвилю критики, адже вираз має історичний підтекст, пов’язаний із часами нацистської окупації.

Позов проти Дуди подав Центр моніторингу расистської та ксенофобської поведінки. Його керівник Конрад Дулковський під час засідання зазначив, що сприйняв висловлювання Дуди як особисту образу, особливо з огляду на суспільний вплив, який мав президент.

Посадовець такого рівня має усвідомлювати вагу своїх слів і не дозволяти собі висловлювань, що принижують інших – наголосив він.

Представниця позивача, адвокатка Магдалена Спісак, підкреслила, що заява Дуди пролунала у публічному просторі, на державному телебаченні, а тому мала значний резонанс. Водночас адвокат колишнього президента, Кшиштоф Кондрат, наполягав на відхиленні позову, заявивши, що жодних особистих прав Дулковського порушено не було, а справа є "політичним актом".

Суд оголосив перерву у слуханні до 6 листопада 2025 року, коли очікується оприлюднення рішення.

Контекст

Фільм "Зелений кордон", який отримав спеціальний приз журі Венеційського кінофестивалю 2023 року та "Золотого лева" Польського кінофестивалю в Гдині, розповідає про драму на польсько-білоруському кордоні. Стрічка порушує питання гуманності, обов’язку держави та морального вибору прикордонників.

Режисерка Аґнєшка Голланд наголошувала, що її мета – не звинуватити польських офіцерів, а показати складність ситуації. Однак слова Дуди стали частиною політичної хвилі критики на адресу фільму, що розділила польське суспільство.

