12:47
Можуть сідати на автобани та нести ракету Meteor: авіаексперт пояснив особливість літаків Gripen
12:17
Втрати КНДР у війні проти України: розвідка Британії озвучила цифруPhoto
12:13
Україну завтра накриють дощі та грози: оголошено I рівень небезпеки
07:57
Графіки відключень охопили 12 областей, рф атакувала енергетику в трьох регіонах
24 жовтня, 06:00
Скандал у США через матча-лате: чи справді популярний напій провокує анемію
24 жовтня, 05:49
Трамп тисне на путіна і Зеленського для припинення війни - посол США при НАТО
24 жовтня, 00:17
ЄС переніс ухвалення рішення щодо фінансування України на грудень - Кошта
23 жовтня, 20:21
Лідери ЄС відклали рішення щодо заморожених російських активів для України
23 жовтня, 17:55
Екснардепку Кормишкіну затримали правоохоронці Молдови
23 жовтня, 17:35
У п'ятницю в низці регіонів України діятимуть відключення: скільки черг будуть без "світла"
Можуть сідати на автобани та нести ракету Meteor: авіаексперт пояснив особливість літаків Gripen
12:47
Як любов до "руського міра" обʼєднала нардепа-хабарника Одарченка і кандидата на посаду ректора Державного біотехнологічного університету
Топ неймовірно смачних рецептів для затишного осіннього обіду
Скандал у США через матча-лате: чи справді популярний напій провокує анемію
24 жовтня, 06:00
Як здивувати гостей на Гелловін: п'ять рецептів для моторошно смачного вечора
У Варшаві стартував суд над Анджеєм Дудою: експрезидент Польщі звинувачують у дискримінаційних висловлюваннях

Київ • УНН

 • 1036 перегляди

У Польщі розпочався судовий процес над колишнім президентом країни, якого звинувачують у ксенофобії та дискрімінації.

У Варшаві стартував суд над Анджеєм Дудою: експрезидент Польщі звинувачують у дискримінаційних висловлюваннях

В Окружному суді Варшави розпочався розгляд справи проти колишнього президента Польщі Анджея Дуди. Йому закидають висловлювання, що можуть містити ознаки мови ворожнечі, зроблені під час коментаря про фільм Аґнєшки Голланд "Зелений кордон". Позов подав Центр моніторингу расистської та ксенофобської поведінки, звинувачуючи експрезидента у порушенні людської гідності. Про це повідомляє RFM24, пише УНН.

Деталі

Сьогодні, 24 жовтня, у Варшавському окружному суді відбулося перше слухання у справі, що привернула значну увагу польського суспільства. На лаві підсудних опинився колишній президент Польщі Анджей Дуда – через його коментарі до фільму режисерки Аґнєшки Голланд "Зелений кордон", які правозахисники розцінили як принизливі та ксенофобські.

Польща ліквідує Центральне антикорупційне бюро: чому це тривожний сигнал для НАБУ15.10.25, 11:15 • 75865 переглядiв

Причиною скандалу стали слова Дуди, сказані ще у вересні 2023 року в ефірі телеканалу TVP Info. Тоді він, коментуючи роботу польських прикордонників, заявив, що не дивується використанню ними фрази "в кіно сидять лише свині" – натякаючи на тих, хто дивився стрічку Голланд. Ця репліка викликала хвилю критики, адже вираз має історичний підтекст, пов’язаний із часами нацистської окупації.

Позов проти Дуди подав Центр моніторингу расистської та ксенофобської поведінки. Його керівник Конрад Дулковський під час засідання зазначив, що сприйняв висловлювання Дуди як особисту образу, особливо з огляду на суспільний вплив, який мав президент. 

Посадовець такого рівня має усвідомлювати вагу своїх слів і не дозволяти собі висловлювань, що принижують інших

– наголосив він.

Представниця позивача, адвокатка Магдалена Спісак, підкреслила, що заява Дуди пролунала у публічному просторі, на державному телебаченні, а тому мала значний резонанс. Водночас адвокат колишнього президента, Кшиштоф Кондрат, наполягав на відхиленні позову, заявивши, що жодних особистих прав Дулковського порушено не було, а справа є "політичним актом".

Підтримка вступу України до ЄС у Польщі різко знизилася: дані опитування03.07.25, 10:55 • 1480 переглядiв

Суд оголосив перерву у слуханні до 6 листопада 2025 року, коли очікується оприлюднення рішення.

Контекст 

Фільм "Зелений кордон", який отримав спеціальний приз журі Венеційського кінофестивалю 2023 року та "Золотого лева" Польського кінофестивалю в Гдині, розповідає про драму на польсько-білоруському кордоні. Стрічка порушує питання гуманності, обов’язку держави та морального вибору прикордонників.

Режисерка Аґнєшка Голланд наголошувала, що її мета – не звинуватити польських офіцерів, а показати складність ситуації. Однак слова Дуди стали частиною політичної хвилі критики на адресу фільму, що розділила польське суспільство.

У Польщі та Румунії затримали диверсантів рф, які через "Нову пошту" у ЄС планували серію вибухів і підпалів21.10.25, 15:52 • 2768 переглядiв

Степан Гафтко

