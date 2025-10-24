В Варшаве стартовал суд над Анджеем Дудой: экс-президента Польши обвиняют в дискриминационных высказываниях

$41.900.14
Эксклюзив
12:47 • 5668 просмотра
Могут садиться на автобаны и нести ракету Meteor: авиаэксперт объяснил особенность самолетов Gripen
12:17 • 8302 просмотра
Потери КНДР в войне против Украины: разведка Британии озвучила цифруPhoto
12:13 • 10321 просмотра
Украину завтра накроют дожди и грозы: объявлен I уровень опасности
07:57 • 20829 просмотра
Графики отключений охватили 12 областей, рф атаковала энергетику в трех регионах
Эксклюзив
24 октября, 06:00 • 55317 просмотра
Скандал в США из-за матча-латте: действительно ли популярный напиток провоцирует анемию
24 октября, 05:49 • 25463 просмотра
Трамп давит на Путина и Зеленского для прекращения войны - посол США при НАТО
24 октября, 00:17 • 19388 просмотра
ЕС перенес принятие решения о финансировании Украины на декабрь - Кошта
23 октября, 20:21 • 21729 просмотра
Лидеры ЕС отложили решение по замороженным российским активам для Украины
Эксклюзив
23 октября, 17:55 • 31577 просмотра
Экс-нардепа Кормышкину задержали правоохранители Молдовы
23 октября, 17:35 • 29914 просмотра
В пятницу в ряде регионов Украины будут действовать отключения: сколько очередей будут без "света"
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Украина готовится к погодным контрастам: дожди в субботу и потепление в воскресенье24 октября, 07:11 • 29999 просмотра
У Ким Кардашьян диагностировали аневризму головного мозгаPhoto07:30 • 33365 просмотра
Совершил сексуальное насилие над учениками и снимал детскую порнографию: на Киевщине будут судить педагога07:48 • 32632 просмотра
Белый дом добавил скандал с Клинтоном и обнаружение кокаина в хронологию на сайтеPhoto09:50 • 18450 просмотра
Колумбийские наемники в армии рф получили приказ расстреливать женщин и детей: перехват ГУРVideo09:56 • 22936 просмотра
публикации
Могут садиться на автобаны и нести ракету Meteor: авиаэксперт объяснил особенность самолетов Gripen
Эксклюзив
12:47 • 5674 просмотра
Как любовь к "русскому миру" объединила нардепа-взяточника Одарченко и кандидата на должность ректора Государственного биотехнологического университетаPhoto11:40 • 13536 просмотра
Топ невероятно вкусных рецептов для уютного осеннего обедаPhoto11:32 • 14561 просмотра
Скандал в США из-за матча-латте: действительно ли популярный напиток провоцирует анемию
Эксклюзив
24 октября, 06:00 • 55321 просмотра
Как удивить гостей на Хэллоуин: пять рецептов для жутко вкусного вечераPhoto23 октября, 14:10 • 55777 просмотра
УНН Lite
Король Норвегии Харальд пошутил о скандальном фильме Netflix с участием его дочери: «Может, сделаем продолжение»12:41 • 1302 просмотра
Белый дом добавил скандал с Клинтоном и обнаружение кокаина в хронологию на сайтеPhoto09:50 • 18824 просмотра
У Ким Кардашьян диагностировали аневризму головного мозгаPhoto07:30 • 33739 просмотра
"Не разгоняйте зраду, где ее нет": Анна Тринчер попала в скандал из-за русскоязычной книгиPhotoVideo23 октября, 15:24 • 28911 просмотра
Кейт Бланшетт получит премию «Icon Award» на фестивале Camerimage: подробности23 октября, 13:31 • 32937 просмотра
В Варшаве стартовал суд над Анджеем Дудой: экс-президента Польши обвиняют в дискриминационных высказываниях

Киев • УНН

 • 952 просмотра

В Польше начался судебный процесс над бывшим президентом страны, которого обвиняют в ксенофобии и дискриминации.

В Варшаве стартовал суд над Анджеем Дудой: экс-президента Польши обвиняют в дискриминационных высказываниях

В Окружном суде Варшавы началось рассмотрение дела против бывшего президента Польши Анджея Дуды. Ему вменяют высказывания, которые могут содержать признаки языка вражды, сделанные во время комментария о фильме Агнешки Холланд "Зеленая граница". Иск подал Центр мониторинга расистского и ксенофобского поведения, обвиняя экс-президента в нарушении человеческого достоинства. Об этом сообщает RFM24, пишет УНН.

Детали

Сегодня, 24 октября, в Варшавском окружном суде состоялось первое слушание по делу, которое привлекло значительное внимание польского общества. На скамье подсудимых оказался бывший президент Польши Анджей Дуда – из-за его комментариев к фильму режиссера Агнешки Холланд "Зеленая граница", которые правозащитники расценили как унизительные и ксенофобские.

Ч. Польша ликвидирует Центральное антикоррупционное бюро: почему это тревожный сигнал для НАБУ

Причиной скандала стали слова Дуды, сказанные еще в сентябре 2023 года в эфире телеканала TVP Info. Тогда он, комментируя работу польских пограничников, заявил, что не удивляется использованию ими фразы "в кино сидят только свиньи" – намекая на тех, кто смотрел ленту Холланд. Эта реплика вызвала волну критики, ведь выражение имеет исторический подтекст, связанный со временами нацистской оккупации.

Иск против Дуды подал Центр мониторинга расистского и ксенофобского поведения. Его руководитель Конрад Дулковский во время заседания отметил, что воспринял высказывания Дуды как личное оскорбление, особенно учитывая общественное влияние, которое имел президент.

Чиновник такого уровня должен осознавать вес своих слов и не позволять себе высказываний, унижающих других – подчеркнул он.

Представительница истца, адвокат Магдалена Списак, подчеркнула, что заявление Дуды прозвучало в публичном пространстве, на государственном телевидении, а потому имело значительный резонанс. В то же время адвокат бывшего президента, Кшиштоф Кондрат, настаивал на отклонении иска, заявив, что никаких личных прав Дулковского нарушено не было, а дело является "политическим актом".

ч. Поддержка вступления Украины в ЕС в Польше резко снизилась: данные опроса

Суд объявил перерыв в слушании до 6 ноября 2025 года, когда ожидается обнародование решения.

Контекст

Фильм "Зеленая граница", получивший специальный приз жюри Венецианского кинофестиваля 2023 года и "Золотого льва" Польского кинофестиваля в Гдыне, рассказывает о драме на польско-белорусской границе. Лента поднимает вопросы гуманности, долга государства и морального выбора пограничников.

Режиссер Агнешка Холланд подчеркивала, что ее цель – не обвинить польских офицеров, а показать сложность ситуации. Однако слова Дуды стали частью политической волны критики в адрес фильма, разделившей польское общество.

Ч. В Польше и Румынии задержали диверсантов рф, которые через "Новую почту" в ЕС планировали серию взрывов и поджогов

Степан Гафтко

