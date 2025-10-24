В Варшаве стартовал суд над Анджеем Дудой: экс-президента Польши обвиняют в дискриминационных высказываниях

В Окружном суде Варшавы началось рассмотрение дела против бывшего президента Польши Анджея Дуды. Ему вменяют высказывания, которые могут содержать признаки языка вражды, сделанные во время комментария о фильме Агнешки Холланд "Зеленая граница". Иск подал Центр мониторинга расистского и ксенофобского поведения, обвиняя экс-президента в нарушении человеческого достоинства. Об этом сообщает RFM24, пишет УНН.

Детали

Сегодня, 24 октября, в Варшавском окружном суде состоялось первое слушание по делу, которое привлекло значительное внимание польского общества. На скамье подсудимых оказался бывший президент Польши Анджей Дуда – из-за его комментариев к фильму режиссера Агнешки Холланд "Зеленая граница", которые правозащитники расценили как унизительные и ксенофобские.

Причиной скандала стали слова Дуды, сказанные еще в сентябре 2023 года в эфире телеканала TVP Info. Тогда он, комментируя работу польских пограничников, заявил, что не удивляется использованию ими фразы "в кино сидят только свиньи" – намекая на тех, кто смотрел ленту Холланд. Эта реплика вызвала волну критики, ведь выражение имеет исторический подтекст, связанный со временами нацистской оккупации.

Иск против Дуды подал Центр мониторинга расистского и ксенофобского поведения. Его руководитель Конрад Дулковский во время заседания отметил, что воспринял высказывания Дуды как личное оскорбление, особенно учитывая общественное влияние, которое имел президент.

Чиновник такого уровня должен осознавать вес своих слов и не позволять себе высказываний, унижающих других – подчеркнул он.

Представительница истца, адвокат Магдалена Списак, подчеркнула, что заявление Дуды прозвучало в публичном пространстве, на государственном телевидении, а потому имело значительный резонанс. В то же время адвокат бывшего президента, Кшиштоф Кондрат, настаивал на отклонении иска, заявив, что никаких личных прав Дулковского нарушено не было, а дело является "политическим актом".

Суд объявил перерыв в слушании до 6 ноября 2025 года, когда ожидается обнародование решения.

Контекст

Фильм "Зеленая граница", получивший специальный приз жюри Венецианского кинофестиваля 2023 года и "Золотого льва" Польского кинофестиваля в Гдыне, рассказывает о драме на польско-белорусской границе. Лента поднимает вопросы гуманности, долга государства и морального выбора пограничников.

Режиссер Агнешка Холланд подчеркивала, что ее цель – не обвинить польских офицеров, а показать сложность ситуации. Однако слова Дуды стали частью политической волны критики в адрес фильма, разделившей польское общество.

