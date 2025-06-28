Президент Польщі Дуда прибув до Києва
Київ • УНН
Президент Польщі Анджей Дуда, який іде з посади, прибув до Києва. Його зустрів тимчасовий повірений у справах Республіки Польща в Україні Пьотр Лукасевич.
Президент Польщі Анджей Дуда, який іде з посади, прибув до Києва, повідомило у суботу посольство Польщі в Україні у X, пише УНН.
Тимчасовий повірений у справах Республіки Польща в Україні Пьотр Лукасевич зустрів президента Анджея Дуду на залізничному вокзалі в Києві
Візит Дуди відбувається у День Конституції України, 28 червня.
Доповнення
Після того, як національна виборча комісія Польщі оголосила результати президентських виборів 2 червня, 2 липня буде останнім днем, коли Верховний суд зможе винести рішення щодо дійсності виборів. Згідно з Виборчим кодексом, новий президент Польщі Кароль Навроцький має обійняти посаду 6 серпня.
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