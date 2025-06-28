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У ГУР прокоментували, чи рф затягує обміни полоненими
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Президент Польщі Дуда прибув до Києва

Київ • УНН

 • 1150 перегляди

Президент Польщі Анджей Дуда, який іде з посади, прибув до Києва. Його зустрів тимчасовий повірений у справах Республіки Польща в Україні Пьотр Лукасевич.

Президент Польщі Дуда прибув до Києва

Президент Польщі Анджей Дуда, який іде з посади, прибув до Києва, повідомило у суботу посольство Польщі в Україні у X, пише УНН.

Тимчасовий повірений у справах Республіки Польща в Україні Пьотр Лукасевич зустрів президента Анджея Дуду на залізничному вокзалі в Києві

- повідомили в посольстві Польщі у Києві.

Візит Дуди відбувається у День Конституції України, 28 червня.

Доповнення

Після того, як національна виборча комісія Польщі оголосила результати президентських виборів 2 червня, 2 липня буде останнім днем, коли Верховний суд зможе винести рішення щодо дійсності виборів. Згідно з Виборчим кодексом, новий президент Польщі Кароль Навроцький має обійняти посаду 6 серпня.

Поляки сумніваються у здатності нового президента Навроцького зберегти добрі відносини з Україною23.06.25, 13:49 • 3374 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Кароль Навроцький
Анджей Дуда
Україна
Київ
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