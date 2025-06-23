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Поляки сумніваються у здатності нового президента Навроцького зберегти добрі відносини з Україною

Київ • УНН

 • 1440 перегляди

Новообраний президент Польщі Кароль Навроцький зіткнувся із сумнівами поляків щодо його здатності зберегти добрі відносини з Україною, згідно з опитуванням UCE Research для Onet. Лише 32,6% респондентів вважають, що його президентство матиме позитивний вплив на зв'язки з Києвом, тоді як 40,3% дотримуються протилежної думки.

Поляки сумніваються у здатності нового президента Навроцького зберегти добрі відносини з Україною

Згідно з новим опитуванням, менше третини поляків вважають, що новообраний президент Польщі Кароль Навроцький забезпечить хороші відносини з Україною, повідомляє Euractiv, пише УНН.

Деталі

В опитуванні UCE Research для Onet респондентів запитували, чи зможе консерватор Навроцький, якого підтримує опозиційна PiS (ECR), зберегти добрі відносини з Україною; лише 32,6% відповіли ствердно.

Близько 40,3% респондентів вважають, що президентство Навроцького не матиме позитивного впливу на відносини з Києвом, а 27% не мають жодної думки з цього приводу.

PiS, який керував Польщею до 2023 року, був відомий тим, що підтримував добрі відносини з Києвом, але під час своєї президентської виборчої кампанії Навроцький рішуче виступав проти вступу України до ЄС і НАТО - принаймні до вирішення невирішених двосторонніх питань з Польщею (таких як ексгумація поляків, убитих під час Другої світової війни).

Доповнення

Згідно з останнім звітом Польського економічного інституту (PIE), у разі вступу України в ЄС ВВП Польщі може зрости на 0,17%.

Економісти PIE відзначають, що Польща є найбільшим у світі імпортером українських товарів - у 2024 році близько 18% українського експорту до всього ЄС йшло на польський ринок.

Навроцький відповів Зеленському: розраховує на продовження партнерства з Україною03.06.25, 17:22 • 2752 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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