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Поляки сомневаются в способности нового президента Навроцкого сохранить хорошие отношения с Украиной

Киев • УНН

 • 410 просмотра

Новоизбранный президент Польши Кароль Навроцкий столкнулся с сомнениями поляков относительно его способности сохранить хорошие отношения с Украиной, согласно опросу UCE Research для Onet. Только 32,6% респондентов считают, что его президентство окажет положительное влияние на связи с Киевом, тогда как 40,3% придерживаются противоположного мнения.

Поляки сомневаются в способности нового президента Навроцкого сохранить хорошие отношения с Украиной

Согласно новому опросу, менее трети поляков считают, что новоизбранный президент Польши Кароль Навроцкий обеспечит хорошие отношения с Украиной, сообщает Euractiv, пишет УНН.

Детали

В опросе UCE Research для Onet респондентов спрашивали, сможет ли консерватор Навроцкий, которого поддерживает оппозиционная PiS (ECR), сохранить добрые отношения с Украиной; лишь 32,6% ответили утвердительно.

Около 40,3% респондентов считают, что президентство Навроцкого не окажет положительного влияния на отношения с Киевом, а 27% не имеют никакого мнения по этому поводу.

PiS, который управлял Польшей до 2023 года, был известен тем, что поддерживал хорошие отношения с Киевом, но во время своей президентской избирательной кампании Навроцкий решительно выступал против вступления Украины в ЕС и НАТО – по крайней мере, до решения неразрешенных двусторонних вопросов с Польшей (таких как эксгумация поляков, убитых во время Второй мировой войны).

Дополнения

Согласно последнему отчету Польского экономического института (PIE), в случае вступления Украины в ЕС ВВП Польши может вырасти на 0,17%.

Экономисты PIE отмечают, что Польша является крупнейшим в мире импортером украинских товаров – в 2024 году около 18% украинского экспорта во весь ЕС приходилось на польский рынок.

Навроцкий ответил Зеленскому: рассчитывает на продолжение партнерства с Украиной03.06.25, 17:22 • 2750 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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