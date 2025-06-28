Президент Польши Дуда прибыл в Киев

Президент Польши Анджей Дуда, покидающий свой пост, прибыл в Киев, сообщило в субботу посольство Польши в Украине в X, пишет УНН.

Временный поверенный в делах Республики Польша в Украине Пётр Лукасевич встретил президента Анджея Дуду на железнодорожном вокзале в Киеве - сообщили в посольстве Польши в Киеве.

Визит Дуды происходит в День Конституции Украины, 28 июня.

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После того как национальная избирательная комиссия Польши объявила результаты президентских выборов 2 июня, 2 июля будет последним днем, когда Верховный суд сможет вынести решение о действительности выборов. Согласно Избирательному кодексу, новый президент Польши Кароль Навроцкий должен вступить в должность 6 августа.

Поляки сомневаются в способности нового президента Навроцкого сохранить хорошие отношения с Украиной