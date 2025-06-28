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Президент Польши Дуда прибыл в Киев

Киев • УНН

 • 1144 просмотра

Уходящий с поста президент Польши Анджей Дуда прибыл в Киев. Его встретил временный поверенный в делах Республики Польша в Украине Пётр Лукасевич.

Президент Польши Дуда прибыл в Киев

Президент Польши Анджей Дуда, покидающий свой пост, прибыл в Киев, сообщило в субботу посольство Польши в Украине в X, пишет УНН.

Временный поверенный в делах Республики Польша в Украине Пётр Лукасевич встретил президента Анджея Дуду на железнодорожном вокзале в Киеве

- сообщили в посольстве Польши в Киеве.

Визит Дуды происходит в День Конституции Украины, 28 июня.

Дополнение

После того как национальная избирательная комиссия Польши объявила результаты президентских выборов 2 июня, 2 июля будет последним днем, когда Верховный суд сможет вынести решение о действительности выборов. Согласно Избирательному кодексу, новый президент Польши Кароль Навроцкий должен вступить в должность 6 августа.

Поляки сомневаются в способности нового президента Навроцкого сохранить хорошие отношения с Украиной23.06.25, 13:49 • 3374 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

политикаНовости Мира
Кароль Навроцкий
Анджей Дуда
Украина
Киев
Польша
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