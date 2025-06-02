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Переговори України та рф: росЗМІ анонсували третій раунд "протягом якогось часу"
13:22 • 16154 перегляди

Переговори України та рф: росЗМІ анонсували третій раунд "протягом якогось часу"

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Дуда закликав збільшити оборонні витрати НАТО і зміцнити зв’язки із США

Київ • УНН

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Президент Польщі наголосив на важливості зміцнення НАТО через збільшення оборонних видатків та тіснішу співпрацю зі США, а також підтримку України в її інтеграції до європейських структур.

Дуда закликав збільшити оборонні витрати НАТО і зміцнити зв’язки із США

Необхідно посилити європейську безпеку, але у партнерстві зі Сполученими Штатами Америки. Про це на саміті у Вільнюсі заявив президент Польщі Анджей Дуда передає кореспондент УНН.

Лідер Польщі додав, що радий залученню до обговорень представників нордичних країн, адже це - важливий крок до побудови та інтегрування північного та східного безпекового простору НАТО. Він також підкреслив, що наступний саміт НАТО відбудеться у Гаазі буквально за декілька тижнів, тому це хороший момент, аби союзники обговорили свої очікування щодо нього.

Ми всі знаємо надто добре, що ми стикаємося з критичними загрозами від росії. Ми повинні у відповідь зробити НАТО міцнішим, але також чеснішим, зважаючи на повномасштабне вторгнення проти України та її агресивну риторику щодо заходу, ми повинні зробити все, щоб розвинути правильні інструменти, які стримають імперські амбіції кремля особливо тут, на східному флангу. Ось чому наші розмови сфокусувалися здебільшого на нагальній потребі збільшувати оборонні видатки та розвитку спроможностей виробництва національних оборонних індустрій 

- наголосив він.

Дуда зазначив, що перед торішнім самітом НАТО у Вашингтоні він запропонував підняти оборонні видатки країн-членів НАТО принаймні до 3% від їхнього ВВП. Тож тепер він радий, що союзники досягли згоди у цьому питанні й навіть готові збільшити цю цифру до 5%.

Іншим елементом наших дискусій було посилення трансатлантичних стосунків та стратегічного союзу із США. Зараз набагато поширенішим є розуміння, що Європа повинна більше дбати про свою безпеку, але критично важливо робити це, не будуючи міражі європейської автономії, а будуючи тісніші взаємини зі сполученими штатами 

- додав він.

Дуда додав, що мав можливість обмінятися думками з Володимиром Зеленським і запевнив у подальшій підтримці України "в її боротьби проти рф у різних вимірах: військовому, політичному, гуманітарному".

Є критично важливим для безпеки в Європі і українська інтеграція зі структурами альянсу та ЄС 

- додав він.

Переговори України та рф: росЗМІ анонсували третій раунд "протягом якогось часу"02.06.25, 16:22 • 16081 перегляд

Альона Уткіна

Альона Уткіна

ВійнаПолітикаНовини Світу
Анджей Дуда
НАТО
Гаага
Вільнюс
Сполучені Штати
Україна
Польща
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