Дуда призвал увеличить оборонные расходы НАТО и укрепить связи с США

Необходимо усилить европейскую безопасность, но в партнерстве с Соединенными Штатами Америки. Об этом на саммите в Вильнюсе заявил президент Польши Анджей Дуда, передает корреспондент УНН.

Лидер Польши добавил, что рад привлечению к обсуждениям представителей нордических стран, ведь это - важный шаг к построению и интегрированию северного и восточного безопасного пространства НАТО. Он также подчеркнул, что следующий саммит НАТО состоится в Гааге буквально через несколько недель, поэтому это хороший момент, чтобы союзники обсудили свои ожидания относительно него.

Мы все знаем слишком хорошо, что мы сталкиваемся с критическими угрозами от россии. Мы должны в ответ сделать НАТО крепче, но также честнее, учитывая полномасштабное вторжение против Украины и ее агрессивную риторику относительно запада, мы должны сделать все, чтобы развить правильные инструменты, которые сдержат имперские амбиции кремля особенно здесь, на восточном фланге. Вот почему наши разговоры сфокусировались большей частью на настоятельной потребности увеличивать оборонные расходы и развитии способностей производства национальных оборонных индустрий - подчеркнул он.

Дуда отметил, что перед прошлогодним саммитом НАТО в Вашингтоне он предложил поднять оборонные расходы стран-членов НАТО по крайней мере до 3% от их ВВП. Поэтому теперь он рад, что союзники достигли согласия в этом вопросе и даже готовы увеличить эту цифру до 5%.

Другим элементом наших дискуссий было усиление трансатлантических отношений и стратегического союза с США. Сейчас гораздо более распространенным является понимание, что Европа должна больше заботиться о своей безопасности, но критически важно делать это, не строя миражи европейской автономии, а строя более тесные взаимоотношения с Соединенными Штатами - добавил он.

Дуда добавил, что имел возможность обменяться мнениями с Владимиром Зеленским и заверил в дальнейшей поддержке Украины "в ее борьбе против рф в разных измерениях: военном, политическом, гуманитарном".

Критически важным для безопасности в Европе является и украинская интеграция со структурами альянса и ЕС - добавил он.

Переговоры Украины и рф: росСМИ анонсировали третий раунд "в течение какого-то времени"