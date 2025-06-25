Дуда вважає, що "росія виснажена", але для Європи все ще існує реальний ризик
Київ • УНН
Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що не очікує негайного нападу росії на країни НАТО, оскільки вона виснажена війною в Україні. Однак він наголосив на реальній загрозі у майбутньому та закликав до збільшення оборонних витрат.
Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що хоча він не вважає, що росія зараз нападе на країни НАТО, для Європи все ще існує реальний ризик, пише УНН з посиланням на Sky News.
Деталі
На запитання, чи існує ризик того, що глава кремля володимир путін може напасти на альянс, Дуда відповів: "Я думаю, що росія виснажена через свою агресію проти України".
"Я не очікую, що росія готова зараз атакувати інші країни. Але в майбутньому це реальний ризик, тому ми повинні підготуватися та збільшити витрати на оборону, бо це абсолютно необхідно для нашої оборони".
Підвищення оборонних витрат НАТО не є послугою "комусь" - Мерц25.06.25, 13:25 • 700 переглядiв
Доповнення
Лідери НАТО збираються офіційно схвалити значне збільшення витрат на оборону та пов'язаних з нею витрат до не менше ніж 5% ВВП, крок, який широко приписують президенту США Дональду Трампу як підштовхування союзників витрачати більше.