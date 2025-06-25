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Дуда считает, что "россия истощена", но для Европы все еще существует реальный риск

Киев • УНН

 • 216 просмотра

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что не ожидает немедленного нападения россии на страны НАТО, поскольку она истощена войной в Украине. Однако он указал на реальную угрозу в будущем и призвал к увеличению оборонных расходов.

Дуда считает, что "россия истощена", но для Европы все еще существует реальный риск

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что хотя он не считает, что россия сейчас нападет на страны НАТО, для Европы все еще существует реальный риск, пишет УНН со ссылкой на Sky News.

Детали

На вопрос, существует ли риск того, что глава кремля владимир путин может напасть на альянс, Дуда ответил: "Я думаю, что россия истощена из-за своей агрессии против Украины".

"Я не ожидаю, что россия готова сейчас атаковать другие страны. Но в будущем это реальный риск, поэтому мы должны подготовиться и увеличить расходы на оборону, потому что это абсолютно необходимо для нашей обороны".

Повышение оборонных трат НАТО не является услугой "кому-то" – Мерц25.06.25, 13:25 • 418 просмотров

Дополнение

Лидеры НАТО собираются официально одобрить значительное увеличение расходов на оборону и связанных с ней расходов до не менее 5% ВВП, шаг, который широко приписывают президенту США Дональду Трампу как подталкивание союзников тратить больше.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

политикаНовости Мира
Анджей Дуда
НАТО
Европа
Украина
Польша
Tesla
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