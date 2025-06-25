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Повышение оборонных трат НАТО не является услугой "кому-то" – Мерц

Киев • УНН

 • 440 просмотра

Канцлер Германии Фридрих Мерц отметил, что увеличение расходов на оборону НАТО является результатом "собственных убеждений" членов, а не услугой. Лидеры НАТО планируют официально одобрить увеличение расходов до 5% ВВП, что приписывают давлению Дональда Трампа.

Повышение оборонных трат НАТО не является услугой "кому-то" – Мерц

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что решение союзников по НАТО о значительном увеличении расходов на оборону было мотивировано "собственными убеждениями" членов организации, пишет УНН со ссылкой на dpa.

Детали

"Я хочу четко сказать, что мы принимаем решения, которые мы принимаем, не для того, чтобы сделать кому-то одолжение", - сказал Мерц журналистам в среду перед важными консультациями на саммите НАТО в Гааге.

"Мы принимаем эти решения на основе собственных мнений, исходя из собственного убеждения, что НАТО в целом - и это касается, прежде всего, европейской части НАТО - должна сделать больше в ближайшие годы для обеспечения собственной обороноспособности", - сказал немецкий лидер.

Дополнение

Лидеры НАТО собираются официально одобрить значительное увеличение расходов на оборону и связанных с ней расходов до не менее 5% ВВП, шаг, который широко приписывают президенту США Дональду Трампу как подталкивание союзников тратить больше.

Рютте: на саммите НАТО обсудят поддержку Украины25.06.25, 10:28 • 1640 просмотров

Генсек НАТО Марк Рютте назвал развитие событий "большим успехом" Трампа в своем послании Трампу, опубликованном американским лидером во вторник.

"Дональд, ты привел нас к действительно, действительно важному моменту для Америки, Европы и мира", - написал он.

"Европа заплатит в большом размере, как и должно быть, и это будет твоя победа", - отметил он.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

политикаНовости Мира
Марк Рютте
НАТО
Гаага
Фридрих Мерц
Дональд Трамп
Европа
Германия
Соединённые Штаты
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