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Підвищення оборонних витрат НАТО не є послугою "комусь" - Мерц

Київ • УНН

 • 678 перегляди

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц зазначив, що збільшення видатків на оборону НАТО є результатом "власних переконань" членів, а не послугою. Лідери НАТО планують офіційно схвалити збільшення витрат до 5% ВВП, що приписують тиску Дональда Трампа.

Підвищення оборонних витрат НАТО не є послугою "комусь" - Мерц

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що рішення союзників по НАТО про значне збільшення видатків на оборону було мотивовано "власними переконаннями" членів організації, пише УНН з посиланням на dpa.

Деталі

"Я хочу чітко сказати, що ми ухвалюємо рішення, які ми ухвалюємо, не для того, щоб зробити комусь послугу", - сказав Мерц журналістам у середу перед важливими консультаціями на саміті НАТО в Гаазі.

"Ми ухвалюємо ці рішення на основі власних думок, виходячи з власного переконання, що НАТО в цілому - і це стосується, перш за все, європейської частини НАТО - має зробити більше в найближчі роки для забезпечення власної обороноздатності", - сказав німецький лідер.

Доповнення

Лідери НАТО збираються офіційно схвалити значне збільшення витрат на оборону та пов'язаних з нею витрат до не менше ніж 5% ВВП, крок, який широко приписують президенту США Дональду Трампу як підштовхування союзників витрачати більше.

Рютте: на саміті НАТО обговорять підтримку України25.06.25, 10:28 • 1702 перегляди

Генсек НАТО Марк Рютте назвав розвиток подій "великим успіхом" Трампа у своєму посланні Трампу, опублікованому американським лідером у вівторок.

"Дональде, ти привів нас до справді, справді важливого моменту для Америки, Європи та світу", - написав він.

"Європа заплатить у великому розмірі, як і має бути, і це буде твоя перемога", - зазначив він.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Марк Рютте
НАТО
Гаага
Фрідріх Мерц
Дональд Трамп
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