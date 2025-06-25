Підвищення оборонних витрат НАТО не є послугою "комусь" - Мерц

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що рішення союзників по НАТО про значне збільшення видатків на оборону було мотивовано "власними переконаннями" членів організації, пише УНН з посиланням на dpa.

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"Я хочу чітко сказати, що ми ухвалюємо рішення, які ми ухвалюємо, не для того, щоб зробити комусь послугу", - сказав Мерц журналістам у середу перед важливими консультаціями на саміті НАТО в Гаазі.

"Ми ухвалюємо ці рішення на основі власних думок, виходячи з власного переконання, що НАТО в цілому - і це стосується, перш за все, європейської частини НАТО - має зробити більше в найближчі роки для забезпечення власної обороноздатності", - сказав німецький лідер.

Доповнення

Лідери НАТО збираються офіційно схвалити значне збільшення витрат на оборону та пов'язаних з нею витрат до не менше ніж 5% ВВП, крок, який широко приписують президенту США Дональду Трампу як підштовхування союзників витрачати більше.

Рютте: на саміті НАТО обговорять підтримку України

Генсек НАТО Марк Рютте назвав розвиток подій "великим успіхом" Трампа у своєму посланні Трампу, опублікованому американським лідером у вівторок.

"Дональде, ти привів нас до справді, справді важливого моменту для Америки, Європи та світу", - написав він.

"Європа заплатить у великому розмірі, як і має бути, і це буде твоя перемога", - зазначив він.