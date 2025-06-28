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Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

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Зеленський нагородив видатних українців до Дня Конституції

Київ • УНН

 • 1024 перегляди

Президент Володимир Зеленський вручив найвищі державні нагороди з нагоди Дня Конституції України, відзначивши військових, волонтерів, медиків та освітян. Також орден Свободи отримав президент Польщі Анджей Дуда.

Зеленський нагородив видатних українців до Дня Конституції

З нагоди Дня Конституції України Президент Володимир Зеленський вручив видатним українцям та українкам найвищі державні нагороди. Про це повідомляється на сайті глави держави, інформує УНН.

Деталі

"Ми відзначаємо сьогодні День Конституції України – нашої держави, нашого народу. Перше слово її першої статті – "Україна". І це відображає нашу головну мету, наше завдання: Україна є і буде на землі, українці є і будуть на землі. І це водночас наша мета і спільний обовʼязок", – наголосив Зеленський.

Зазначається, що урочисті заходи відбулися в Києві, на Софійській площі.

Наші воїни, наші волонтери, медики, учителі, митці, наші спортсмени, мільйони українських громадян – усе це люди, чиї дух і витримка відповідають викликам часу. Люди, яких війна позбавила сну, відпочинку. Війна змінила їхнє життя, обмежила права, але вони роблять більше, ніж межі конституційних обов’язків. Більше. Роблять не за вимогами закону, а за покликом серця

- наголосив Президент.

Глава держави передав рідним загиблих Героїв України ордени "Золота Зірка". Посмертно найвищого державного звання удостоєні:

  • солдат Остап Макаров
    • полковник Віктор Поливяний
      • старший лейтенант Микола Скидан
        • журналістка, волонтерка й парамедикиня Ірина Цибух

          Також найвищу нагороду особисто отримали два Герої України:

          • молодший лейтенант Петро Герасимович;
            • молодший сержант Олександр Іванцов.

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              Володимир Зеленський також вручив відзнаку Президента України "Хрест бойових заслуг". Нагороду отримали:

              • старший солдат Олег Ковальчук;
                • полковник Михайло Курах.

                  Крім того, Глава держави відзначив захисників і захисниць орденами Богдана Хмельницького І та ІІІ ступенів, "За мужність" І-ІІІ ступенів, княгині Ольги ІІІ ступеня та Данила Галицького.

                  Президент також вручив нагороди священникам, спортсменам, освітянам, волонтерам, артистам та журналістам і присвоїв почесні звання. Зокрема, директор ліцею №1 у Гостомелі Володимир Захлюпаний, який 30 років працює з дітьми, отримав звання "Заслужений працівник освіти України". Його сина під час окупації вбили росіяни, але чоловік не зламався й продовжує присвячувати життя сотням інших дітей

                  - йдеться у повідомленні.

                  Крім того, глава держави вручив орден Свободи Президенту Польщі Анджею Дуді. 

                  У перший місяць війни ми щодня, щоночі були постійно на зв’язку, 24/7. Коли поляки допомагали багатьом нашим українцям, коли ми з тобою працювали, коли відкривали перший хаб у Жешуві – я це дуже добре памʼятаю, – звідки потім доставлялася така важлива зброя – такий важливий порятунок, така важлива допомога для нашої армії, для всього нашого народу. Щоб вистояти, щоб не впасти, щоб жити. І мати можливість стояти сьогодні тут

                  - зазначив Зеленський.

                  Президент також вручив бойові прапори командирам підрозділів: 300-го навчального танкового полку 169-го навчального центру імені князя Ярослава Мудрого, 5-го окремого полку зв’язку та 534-го окремого інженерно-саперного батальйону 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади.

                  Відзнаки Президента України "За мужність та відвагу" отримали 47-ма окрема інженерна бригада Сил підтримки ЗСУ, а також 17-та Полтавська бригада "Рейд", 34-й Херсонський полк і 50-й полк імені полковника Семена Височана Національної гвардії України

                  - вказується у повідомленні.

                  Крім того, глава держави передав командирам стрічки почесних найменувань: 118-й окремій бригаді територіальної оборони Сил територіальної оборони ЗСУ присвоєно найменування "імені отамана Лютого-Лютенка", 1-му полку Національної гвардії України – "Кодацький" і 35-му полку Національної гвардії України – "Сумський".

                  Нагадаємо

                  Президент Володимир Зеленський під час урочистостей з нагоди Дня Конституції України заявив, що Україна - держава мільйонів людей, але мільйони ніколи не будуть для нас просто людською масою, це нація громадян, здатних відстояти свої мрії та прагнення. І, попри обмеження війною, українці зараз роблять більше, ніж того вимагають конституційні обов’язки.

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                  Вадим Хлюдзинський

                  Вадим Хлюдзинський

                  СуспільствоПолітика
                  Анджей Дуда
                  Національна гвардія України
                  Володимир Зеленський
                  Україна
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                  Gas TTF
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