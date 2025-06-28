Зеленский наградил выдающихся украинцев ко Дню Конституции

По случаю Дня Конституции Украины Президент Владимир Зеленский вручил выдающимся украинцам высшие государственные награды. Об этом сообщается на сайте главы государства, информирует УНН.

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"Мы отмечаем сегодня День Конституции Украины – нашего государства, нашего народа. Первое слово ее первой статьи – "Украина". И это отражает нашу главную цель, нашу задачу: Украина есть и будет на земле, украинцы есть и будут на земле. И это одновременно наша цель и общий долг", – подчеркнул Зеленский.

Отмечается, что торжественные мероприятия состоялись в Киеве, на Софийской площади.

Наши воины, наши волонтеры, медики, учителя, художники, наши спортсмены, миллионы украинских граждан – все это люди, чей дух и выдержка соответствуют вызовам времени. Люди, которых война лишила сна, отдыха. Война изменила их жизнь, ограничила права, но они делают больше, чем рамки конституционных обязанностей. Больше. Делают не по требованиям закона, а по зову сердца - подчеркнул Президент.

Глава государства передал родным погибших Героев Украины ордена "Золотая Звезда". Посмертно высшего государственного звания удостоены:

солдат Остап Макаров

полковник Виктор Поливяный

старший лейтенант Николай Скидан

журналистка, волонтерка и парамедик Ирина Цыбух

Также высшую награду лично получили два Героя Украины:

младший лейтенант Петр Герасимович;

младший сержант Александр Иванцов.

Зеленский наградил Дуду орденом Свободы

Владимир Зеленский также вручил знак отличия Президента Украины "Крест боевых заслуг". Награду получили:

старший солдат Олег Ковальчук;

полковник Михаил Курах.

Кроме того, Глава государства отметил защитников и защитниц орденами Богдана Хмельницкого I и III степеней, "За мужество" I-III степеней, княгини Ольги III степени и Даниила Галицкого.

Президент также вручил награды священникам, спортсменам, педагогам, волонтерам, артистам и журналистам и присвоил почетные звания. В частности, директор лицея №1 в Гостомеле Владимир Захлюпаный, который 30 лет работает с детьми, получил звание "Заслуженный работник образования Украины". Его сына во время оккупации убили россияне, но мужчина не сломался и продолжает посвящать жизнь сотням других детей - говорится в сообщении.

Кроме того, глава государства вручил орден Свободы Президенту Польши Анджею Дуде.

В первый месяц войны мы ежедневно, еженощно были постоянно на связи, 24/7. Когда поляки помогали многим нашим украинцам, когда мы с тобой работали, когда открывали первый хаб в Жешуве – я это очень хорошо помню, – откуда потом доставлялось такое важное оружие – такое важное спасение, такая важная помощь для нашей армии, для всего нашего народа. Чтобы выстоять, чтобы не упасть, чтобы жить. И иметь возможность стоять сегодня здесь - отметил Зеленский.

Президент также вручил боевые знамена командирам подразделений: 300-го учебного танкового полка 169-го учебного центра имени князя Ярослава Мудрого, 5-го отдельного полка связи и 534-го отдельного инженерно-саперного батальона 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады.

Знаки отличия Президента Украины "За мужество и отвагу" получили 47-я отдельная инженерная бригада Сил поддержки ВСУ, а также 17-я Полтавская бригада "Рейд", 34-й Херсонский полк и 50-й полк имени полковника Семена Высочана Национальной гвардии Украины - указывается в сообщении.

Кроме того, глава государства передал командирам ленты почетных наименований: 118-й отдельной бригаде территориальной обороны Сил территориальной обороны ВСУ присвоено наименование "имени атамана Лютого-Лютенко", 1-му полку Национальной гвардии Украины – "Кодацкий" и 35-му полку Национальной гвардии Украины – "Сумский".

Напомним

Президент Владимир Зеленский во время торжеств по случаю Дня Конституции Украины заявил, что Украина - государство миллионов людей, но миллионы никогда не будут для нас просто человеческой массой, это нация граждан, способных отстоять свои мечты и стремления. И, несмотря на ограничения войной, украинцы сейчас делают больше, чем того требуют конституционные обязанности.

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