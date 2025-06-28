Зеленский наградил выдающихся украинцев ко Дню Конституции
Киев • УНН
Президент Владимир Зеленский вручил высшие государственные награды по случаю Дня Конституции Украины, отметив военных, волонтеров, медиков и педагогов. Также орден Свободы получил президент Польши Анджей Дуда.
По случаю Дня Конституции Украины Президент Владимир Зеленский вручил выдающимся украинцам высшие государственные награды. Об этом сообщается на сайте главы государства, информирует УНН.
Подробности
"Мы отмечаем сегодня День Конституции Украины – нашего государства, нашего народа. Первое слово ее первой статьи – "Украина". И это отражает нашу главную цель, нашу задачу: Украина есть и будет на земле, украинцы есть и будут на земле. И это одновременно наша цель и общий долг", – подчеркнул Зеленский.
Отмечается, что торжественные мероприятия состоялись в Киеве, на Софийской площади.
Наши воины, наши волонтеры, медики, учителя, художники, наши спортсмены, миллионы украинских граждан – все это люди, чей дух и выдержка соответствуют вызовам времени. Люди, которых война лишила сна, отдыха. Война изменила их жизнь, ограничила права, но они делают больше, чем рамки конституционных обязанностей. Больше. Делают не по требованиям закона, а по зову сердца
Глава государства передал родным погибших Героев Украины ордена "Золотая Звезда". Посмертно высшего государственного звания удостоены:
- солдат Остап Макаров
- полковник Виктор Поливяный
- старший лейтенант Николай Скидан
- журналистка, волонтерка и парамедик Ирина Цыбух
Также высшую награду лично получили два Героя Украины:
- младший лейтенант Петр Герасимович;
- младший сержант Александр Иванцов.
Зеленский наградил Дуду орденом Свободы28.06.25, 12:32 • 3144 просмотра
Владимир Зеленский также вручил знак отличия Президента Украины "Крест боевых заслуг". Награду получили:
- старший солдат Олег Ковальчук;
- полковник Михаил Курах.
Кроме того, Глава государства отметил защитников и защитниц орденами Богдана Хмельницкого I и III степеней, "За мужество" I-III степеней, княгини Ольги III степени и Даниила Галицкого.
Президент также вручил награды священникам, спортсменам, педагогам, волонтерам, артистам и журналистам и присвоил почетные звания. В частности, директор лицея №1 в Гостомеле Владимир Захлюпаный, который 30 лет работает с детьми, получил звание "Заслуженный работник образования Украины". Его сына во время оккупации убили россияне, но мужчина не сломался и продолжает посвящать жизнь сотням других детей
Кроме того, глава государства вручил орден Свободы Президенту Польши Анджею Дуде.
В первый месяц войны мы ежедневно, еженощно были постоянно на связи, 24/7. Когда поляки помогали многим нашим украинцам, когда мы с тобой работали, когда открывали первый хаб в Жешуве – я это очень хорошо помню, – откуда потом доставлялось такое важное оружие – такое важное спасение, такая важная помощь для нашей армии, для всего нашего народа. Чтобы выстоять, чтобы не упасть, чтобы жить. И иметь возможность стоять сегодня здесь
Президент также вручил боевые знамена командирам подразделений: 300-го учебного танкового полка 169-го учебного центра имени князя Ярослава Мудрого, 5-го отдельного полка связи и 534-го отдельного инженерно-саперного батальона 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады.
Знаки отличия Президента Украины "За мужество и отвагу" получили 47-я отдельная инженерная бригада Сил поддержки ВСУ, а также 17-я Полтавская бригада "Рейд", 34-й Херсонский полк и 50-й полк имени полковника Семена Высочана Национальной гвардии Украины
Кроме того, глава государства передал командирам ленты почетных наименований: 118-й отдельной бригаде территориальной обороны Сил территориальной обороны ВСУ присвоено наименование "имени атамана Лютого-Лютенко", 1-му полку Национальной гвардии Украины – "Кодацкий" и 35-му полку Национальной гвардии Украины – "Сумский".
Напомним
Президент Владимир Зеленский во время торжеств по случаю Дня Конституции Украины заявил, что Украина - государство миллионов людей, но миллионы никогда не будут для нас просто человеческой массой, это нация граждан, способных отстоять свои мечты и стремления. И, несмотря на ограничения войной, украинцы сейчас делают больше, чем того требуют конституционные обязанности.
ГУР поздравил военные объекты Брянска с Днем Конституции Украины: дроны поразили арсенал минобороны рф28.06.25, 13:30 • 5878 просмотров