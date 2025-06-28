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Зеленський до Дня Конституції: українці обмежені війною, але роблять більше, ніж того вимагають конституційні обов'язки

Київ • УНН

 • 658 перегляди

Президент Володимир Зеленський наголосив, що українці - це нація громадян, які здатні відстоювати свої прагнення. Він підкреслив, що "Україна понад усе" є суспільним договором українців.

Зеленський до Дня Конституції: українці обмежені війною, але роблять більше, ніж того вимагають конституційні обов'язки

Україна - держава мільйонів людей, але мільйони ніколи не будуть для нас просто людською масою, це нація громадян, здатних відстояти свої мрії та прагнення. І, попри обмеження війною, українці зараз роблять більше, ніж того вимагають конституційні обов’язки. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час урочистостей з нагоди Дня Конституції України, пише УНН.

Деталі

"Перше слово її (Конституції - ред.) першої статті - Україна. Це відображає нашу головну мету, наше завдання. Україна є і буде на землі, українці є і будуть на землі. Це наша ціль і спільний обов’язок, місія кожного і кожної, для кого Україна справді на першому місці. Хто не уявляє свого життя без України і без кого Україну вже не уявити", - сказав Зеленський з нагоди Дня Конституції України.

Глава держави додав, що українців - мільйони, але вони не є просто людською масою. Це громадяни, які спроможні відстояти те, про що мріють.

"Ми - держава мільйонів людей, але мільйони ніколи не будуть для нас просто людською масою. Це нація, яка складається з громадян, які в силах відстояти те, про що мріють і те, до чого прагнуть. Україна - це вибір, який щодня роблять наші люди. Це мільйони дій та подвигів, які всі разом Україна", - зазначив Президент.

Зеленський також додав, що для суспільним договором для українців є гасло "Україна понад усе". Це не пусте гасло, а конкретні справи, конкретно обраний шлях.

"Суспільний договір між усіма нами полягає в тому, що Україна понад усе. Наша незалежність, наші права, наші мрії, всього народу, - понад усе. Коли ми говоримо про це, то ці слова звучать сильно, бо ми говоримо не про щось абстрактне, а про конкретних людей, про конкретні справи. Про конкретно обраний шлях, про всіх нас з вами, - наголосив Президент.

"Ми вдячні тим, хто робить важливе, кожного дня. Ті хто на фронті з 2014 року, хто доставляє все, що потрібно, хто долає вогонь і темряву, аби у наших містах і селах було життя. Хто наодинці тримав позиції декілька днів поспіль. Хто отримав важке поранення, але не зламав дух і здолав шість марафонів, відповідають", - зазначив Зеленський.

Президент додав, що зараз багато українців обмежені війною, але не обмежені духом і роблять більше, ніж того вимагають конституційні обов’язки.

"Люди, яких війна позбавила сну, відпочинку, обмежила права, але вони роблять більше, ніж вимагають рамки конституційних обов’язків, роблять не за вимогами закону, а за покликом серця. Таких історій не сотні. І навіть не тисячі", - наголосив Зеленський.

Справді європейською країну роблять саме спільні цінності та історія - Зеленський з приводу Дня Європи09.05.24, 12:45 • 19501 перегляд

Павло Зінченко

Павло Зінченко

СуспільствоПолітика
Володимир Зеленський
Україна
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